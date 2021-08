Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong ở Hải Phòng

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: N.V)

Khuya 15/8, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 19h56 phút cùng ngày (15/8) tại nhà ông Nguyễn Văn H (sinh năm 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ cháy.

Khi nhận được thông tin, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái đã cử hàng chục cán bộ chiến sỹ và 2 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Khu vực xảy ra sự việc. (Ảnh: N.V)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong tại phòng ngủ là bà Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1971 - vợ ông H.); chị Nguyễn Thị H. (sinh 1990 - con gái ông H.); cháu Nguyễn Thị Tuyết Nh. (sinh năm 2017 - cháu ngoại ông H.).

Còn anh Vũ Trọng Kh., (sinh năm 1990 - con rể ông H.) bị thương nặng nhưng sau đó tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Về phần ông H. bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Công an Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ bình ga chứ không phải chập điện do cắm laptop như dự đoán ban đầu.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị