Xác bà cụ dưới giếng tố nghịch tử hiếp dâm em gái ông nội

Khi thi thể bà G. được vớt lên, qua quan sát ban đầu trên cơ thể có một số vết thương, bầm tím. Những dấu vết này khiến cơ quan công an nghi ngờ bà G. đã bị sát hại chứ không phải tự ngã xuống giếng. Kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội cho thấy, bà G. tử vong do ngạt nước. Tuy nhiên, trước đó nạn nhân đã bị hành hung với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, đầu. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Kom Tum)