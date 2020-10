‘Xả tràn hồ Kẻ Gỗ đúng quy trình, chúng tôi đã rất cân nhắc’

Hồ Kẻ Gỗ sẽ không xả lũ do ảnh hưởng bão số 8 Trước những lo lắng của người dân về việc hồ Kẻ Gỗ có xả lũ do mưa từ cơn bão số 8 hay không, ông Nguyễn Văn Tâm - phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh - cho biết mực nước tại hồ Kẻ Gỗ sáng 24-10 đã xuống cao trình 30,8m; tương đương dung tích 297 triệu m3. Công ty đang vận hành xả 150m3/s, không ảnh hưởng đến hạ du. Dự kiến đến 22h hôm nay, cao trình sẽ hạ xuống gần 30,5m. Theo quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, đến 30-10 hồ Kẻ Gỗ được phép giữ mực nước ở cao trình 30,5m; đến 15-11 được phép giữ mức 31,5m. "Theo dự báo, bão số 8 ảnh hưởng đến Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 24 đến sáng 26-10 gây mưa từ 50 - 150mm, vì vậy hồ Kẻ Gỗ sẽ không xả lũ. Trường hợp bão số 9 đổ bộ, gây mưa dưới 500mm, chúng tôi sẽ điều tiết xả trước để đảm bảo không ngập lũ hạ du; đồng thời, cập nhật thường xuyên lượng mưa để điều tiết lưu lượng xả hợp lý", ông Tâm nói. Ông Trần Đức Bá - giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, cho hay lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh do ảnh hưởng của bão số 8 phổ biến từ 50 - 100 mm. Riêng các huyện ven biển phía Nam của tỉnh như Kỳ Anh, thị Xã Kỳ Anh đề phòng gió mạnh, sóng biển lớn; lượng mưa có thể đạt 100 - 150 mm, gây mất an toàn đối với các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. "Thời gian qua, mưa kéo dài trong nhiều ngày, đất đã bão hòa nước nên rất dễ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn, vì vậy các địa phương cần tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất; chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp; thông báo đến tận từng hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm để chủ động ứng phó, phòng tránh hiệu quả", ông Bá lưu ý. Trước đó, mưa lớn cộng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở các địa phương vùng hạ du Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Hồ Kẻ Gỗ là hồ nước nhân tạo lớn nhất Hà Tĩnh, nằm ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Hồ được khởi công xây dựng từ năm 1976, năm 1980 hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng. Hồ dài gần 30km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m³ nước.