Xã Nghi Trường (Nghệ An): Cần làm rõ việc sổ đỏ dân nhờ làm nhưng có tên người khác

Tuy nhiên, khi ông Hiệp đi làm ăn xa về quê phát hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài tên mình còn có tên bà Nguyễn Thị Minh (vợ ông Triều xóm trưởng), trong khi quan hệ giữa ông Hiệp và bà Minh không phải là vợ chồng, cũng không phải đồng sở hữu 466m2 đất được bố mẹ cho tặng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Hiệp và bà Minh (vợ ông Triều).

Năm 2013, ông Thạch Quang Triều (xóm trưởng xóm 8) nhận làm bìa đỏ cho 4 anh em con bà Lê Thị Khoan, trú tại xóm 8 (nay là xóm Trường Thịnh), xã Nghi Trường, huyện nghi Lộc, Nghệ An, trong đó có thửa đất của anh Thạch Quang Hiệp, diện tích 466m2.

“Tôi đi làm ăn tại tỉnh Khánh Hòa, không có thời gian, theo đề nghị của ông Triều, anh em tôi chỉ việc “bồi dưỡng” cho ông Triều và đưa chứng minh thư nhân dân, còn thủ tục làm hồ sơ và bìa đỏ ông Triều chịu trách nhiệm”, ông Hiệp nói và cho biết, cuối năm 2013, ông Triều gọi điện thoại thông báo bìa đỏ đã làm xong, hiện anh trai ông Hiệp là Thạch Quang Hải cầm.

“Năm 2020, tôi về quê phát hiện con đường đi vào lô đất tách thửa 466m2 của tôi bị bán cho hộ bên cạnh, tôi sang gặp ông Triều hỏi ai ký ranh giới bán con đường đi vào lô đất 466m2 của tôi, ông Triều trả lời là bà Minh bán, vì bà Minh đứng tên trong bìa đỏ, đồng sở hữu quyền sử dụng 466m2 đất ghi trong bìa”, ông Hiệp nói và cho biết lúc này ông về nhà ông Thạch Quang Hải lấy bìa ra xem thì “tá hỏa” khi phát hiện trong bìa của mình có đứng tên bà Nguyễn Thị Minh là vợ ông Thạch Quang Triều xóm trưởng.

Cho rằng ông Triều tự đưa tên vợ mình là bà Nguyễn Thị Minh vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của mình nhằm mục đích chiếm một phần diện tích đất, ông Hiệp đã làm đơn đề nghị chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân bìa đất của mình có tên bà Nguyễn Thị Minh, vợ ông Triều xóm trưởng xóm 8; đồng thời đề nghị cấp lại GCNQSDĐ đúng quy định của pháp luật.

“Chủ tịch xã Nghi Trường và công chức địa chính xã biết bà Minh là vợ ông Triều, nhưng vẫn làm hợp đồng tách thửa và đề xuất UBND huyện cấp GCNQSDĐ”, ông Hiệp nói.

Văn bản trả lời đơn kiến nghị của công dân ngày 30/6/2021, do Chủ tịch UBND xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu ký, kết luận: “Bà Nguyễn Thị Minh không phải là vợ, không phải đồng sở sở hữu nhưng có tên trong GCNQSDĐ đối với thửa đất 1185, tờ bản đồ số 10, diện tích 446m2 tại xóm Trường Thịnh, xã Nghi Trường của ông Thạch Quang Hiệp là đúng như phản ánh của ông Hiệp”.

Đơn tố cáo của ông Thạch Quang Hiệp gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch xã Nghi Trường khẳng định việc bà Minh có tên trong GCNQSDĐ của ông Hiệp không có lỗi của bà Minh, lý do mà vị Chủ tịch đưa ra là: “Ông Hiệp có nhờ bà Nguyễn Thị Minh, là vợ ông Triều để được cấp GCNQSDĐ. Bà Minh không đồng ý, nhưng do ông Triều nói anh em nên giúp đỡ nên có lấy chứng minh thư nhân dân của bà Minh để làm hồ sơ”. Tuy nhiên, ông Hiệp lại phủ nhận toàn bộ nội dung văn bản trả lời kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân do Chủ tịch xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu ký.

Nội dung văn bản không khách quan, mâu thuẫn với hồ sơ tách thửa

Ông Thạch Quang Hiệp khẳng định, nội dung văn bản trả lời kết quả giải quyết đơn kiến nghị của công dân do Chủ tịch xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu ký là không khách quan, mang tính áp đặt, nhằm bao che cho ông Triều, và công chức địa chính xã.

Ông Hiệp cho rằng, toàn bộ kết quả kiểm tra, xác minh chính quyền địa phương chỉ làm việc với vợ chồng ông Thạch Quang Triều, bà Nguyễn Thị Minh mà không làm việc với ông Hiệp, cũng không đối chất. Trong khi đó, ông Triều đang bị ông Hiệp tố cáo giả mạo giấy tờ, giả mạo chữ ký, làm rõ việc ông Triều tự đưa vợ mình là bà Minh đứng tên trong bìa đỏ ông Hiệp.

Trong hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng (bên B) thể hiện: “Ông (bà): Thạch Quang Hiệp... Cùng vợ (chồng) hoặc người đồng chủ sử dụng là: Nguyễn Thị Minh, địa chỉ thường trú: Xóm 8, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An...”.

Tuy nhiên, văn bản trả lời của Chủ tịch UBND xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu lại phủ nhận rằng: “Trong hồ sơ không có giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng hay đồng chủ sở hữu giữa ông Thạch Quang Hiệp và bà Nguyễn Thị Minh đối với thửa đất 1185". Ông Hiệp cho rằng, đây là nội dung mâu thuẫn nghiêm trọng, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Văn bản của Chủ tịch UBND huyện gửi Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra xem xét, giải quyết nội dung đơn của ông Thạch Quang Hiệp.

Trong văn bản trả lời đơn thư kiến nghị, tố cáo của ông Hiệp có nội dung: “Khi lập hồ sơ tách thửa cho ông Hiệp, cán bộ địa chính xã yêu cầu vợ ông Hiệp phải có đơn từ chối tài sản. Thời điểm này ông Hiệp chuẩn bị bỏ vợ để đi lấy vợ khác nên vợ ông Hiệp không đồng ý...”. Như vậy, Chủ tịch xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu và cán bộ địa chính xã biết bà Minh không phải vợ ông Hiệp, vậy vì sao Chủ tịch xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu và cán bộ địa chính vẫn ký hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng và đề nghị UBND huyện Nghi Lộc cấp GCNQSDĐ cho ông Hiệp bà Minh?

“Việc giả mạo chữ ký của tôi là có cơ sở. Tôi đề nghị huyện Nghi Lộc cho giám định chữ ký của tôi và chữ ký bà Minh”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp chỉ tay đường vào lô đất 466m2 của mình (phía Bắc nối với đường Đức Thiết) tại xóm 8 xã Nghi Trường.

Trong văn bản trả lời kết quả đơn kiến nghị của công dân, ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu yêu cầu ông Thạch Quang Hiệp trực tiếp gặp công chức địa chính xã để được hướng dẫn làm hồ sơ cấp lại GCNQSDĐ đúng chủ sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, đã hơn một năm qua, ông Hiệp nhiêu lần gửi đơn đến UBND tỉnh, huyện và Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cũng có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Nội vụ huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Nghi Trường giải quyết nội dung đơn của công dân theo quy định, nhưng Chủ tịch UBND xã Nghi Trường Nguyễn Duy Châu vẫn không giải quyết, dẫn đến việc kiện tụng kéo dài.

Vì vậy, ông Hiệp đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo, thành lập đoàn thanh tra huyện, phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc nêu trên. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm và cấp lại GCNQSDĐ cho ông Thạch Quang Hiệp theo quy định pháp luật.

Được biết, người ký vài hồ sơ tách thửa và đề nghị UBND huyện Nghi Lộc cấp GCNQSDĐ cho ông Hiệp là Chủ tịch Nguyễn Đình Thống - nay là Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trường.

Tác giả: HỮU TRỌNG

Nguồn tin: lsvn.vn