Xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An: Đường vào xã nông thôn mới “nát như tương”

Đường xuống cấp, dân kiến nghị...

Trong thời gian qua, Báo Pháp luật & Xã hội nhận được ý kiến phản của người dân xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) về tuyến đường giao thông liên xã có tên là DH207 xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nay nhưng không được sửa chữa khiến cho việc đi lại của người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Người dân ngao ngán với con đường huyết mạch vào xã chi chít ổ gà, ngập rác

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã tìm về xã Hưng Mỹ tìm hiểu thực hư vụ việc. Thực tế đúng như người dân phản ánh, có mặt sau 1 trận mưa,chúng tôi đã phải rất vất vả để có thể đi được hết 1/2 tuyến đường. Lầy lội, chi chít “ổ voi”, “ổ gà”… là tình trạng chung của tuyến đường này.

Nguy cơ tai nạn luôn tiềm ẩn trên tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Gia đình ông Lâm nhà ngay cạnh tuyến đường (ở thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên) luôn sống trong tình cảnh khốn khổ vì phải hứng chịu bụi bay vào nhà những ngày nắng, còn ngày mưa thì nước bẩn ngoài mặt đường tràn cả vào sân. “Người dân chúng tôi hết sức khổ sở vì tuyến đường này, là trục đường chính để đi đến UBND xã, lưu lượng giao thông rất lớn nhưng đã xuống cấp quá lâu rồi mà không được sửa chữa. Trời nắng người dân phải phủ bạt che kín cả nhà nếu không chỉ cần một xe ô tô đi qua là bụi lấm hết cả nhà. Lúc mưa thì đường lầy lội, đọng nước ở các nơi trũng thấp. Sự xuống cấp của tuyến đường chẳng những khiến cho việc đi lại của chúng tôi rất vất vả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.”

Người dân bức xúc bày tỏ quan điểm

Ông Phạm Hồng Văn, Trưởng thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Mỹ cũng bức xúc: “Người dân đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất trong các cuộc họp xóm, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, họp hội đồng… và xã, huyện thông tin là cũng đã có dự án và hứa sẽ làm nhưng năm này qua năm khác vẫn không tiến hành".

Con đường đau khổ

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường này được xây dựng từ năm 1989, nối từ Quốc lộ 46 đến Quốc lộ 8B dài 5,8km, đi qua 2 xã là Hưng Mỹ và Hưng Thịnh. Đoạn qua xã Hưng Mỹ dài 3,6km đã xuống cấp nhiều năm nay.

Để trả lời câu hỏi vì sao đường xuống cấp như vậy mà xã vẫn đạt chuẩn NTM, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Như Mai, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ. Ông Mai cho biết: "Phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Đây là đường huyện lộ, thuộc sự quản lý, khai thác của UBND huyện Hưng Nguyên. Hàng năm xã cũng phối hợp với huyện tiến hành duy tu, bảo dưỡng thường xuyên còn việc thi công xây dựng lại tuyến đường lại thuộc thẩm quyền của sở Kế hoạch – Đầu tư Nghệ An vì tuyến đường này nằm trong Tiểu dự án hạ tầng cơ bản cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Nghệ An, sử dụng nguồn vốn ADB.” Khi được hỏi lý do vì sao đường xuống cấp như vậy mà xã vẫn đạt chuẩn NTM thì ông Mai lý giải: “Vào thời điểm thẩm định thì tuyến đường này đã được phê duyệt dự án nên xã được chấp nhận cho “nợ” tiêu chí này.”

Sẽ triển khai dự án trong năm nay?

Trong thời gian qua, xã Hưng Mỹ cũng đã nhiều lần đề xuất việc xây dựng lại đoạn đường đi qua địa bàn xã nhưng không được chấp nhận vì như vậy sẽ trùng dự án, sẽ gây ra sự lãng phí nguồn lực đầu tư. Hơn nữa, nếu xã tự huy động vốn để triển khai dự án thì tỉnh sẽ chuyển nguồn vốn đi địa phương khác. Dự án đã được phê duyệt chủ trương nhưng năm này qua năm khác chính quyền và người dân xã Hưng Mỹ vẫn phải “sống chung với lũ”. Trong khi đó, tuyến đường thì đang xuống cấp theo thời gian.

Mưa xuống đoạn đường đi qua trụ sở UBND xã Hưng Mỹ

Để tìm hiểu về tiến độ dự án này, phóng viên đã tìm hiểu thông tin tại sở Kế hoạch - Đầu tư Nghệ An, chủ đầu tư dự án. Theo đó, tuyến đường DH 207 đã được phê duyệt dự án vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư hơn 54 tỷ đồng từ nguốn vốn ADB của chính phủ. Tuy nhiên, trong những năm qua, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án vẫn chưa thể tiến hành thi công. Được biết, hiện nguồn vốn cho dự án đã được cấp và chủ đầu tư dự án đang tiến hành công tác chuẩn bị đấu thầu. Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc sở KH-ĐT Nghệ An cho biết: “Hiện nay đã có nguồn vốn cho dự án này, sở đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành đấu thầu và dự kiến sẽ triển khai việc đền bù, GPMB trong thời gian tới. Theo kế hoạch dự án sẽ được khởi công trong quý II năm nay.”

Người dân xã Hưng Mỹ hi vọng con đường Nông thôn mới sớm được nâng cấp

Hy vọng dự án sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất như lời ông Giám đốc Sở Kế hoạch -Đầu tư tỉnh Nghệ An khẳng định để người dân xã Hưng Mỹ không phải khổ sở mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này.

Tác giả: Hồ Ngọc - Quốc Cường

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội