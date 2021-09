Vy Oanh lên tiếng việc tố giác CEO Đại Nam, khẳng định sẽ đi tới cùng

Mới đây trên trang cá nhân, Vy Oanh đăng tải dòng trạng thái xác nhận đã nộp đơn tố cáo CEO Đại Nam.

Nữ ca sĩ viết: "Vy Oanh trước nay chưa từng thất hứa điều gì, cái gì làm được mới nói (trừ những cái họ tự đơm đặt mà Vy Oanh không có phát ngôn trên trang Facebook này hoặc các trang báo chính thống).

Như đã thông tin trước đó Vy Oanh nộp đơn kiện bà N.P.H về toàn bộ các thông tin vu khống trắng trợn đến Phòng CSHS C.A TP.HCM và Cơ quan C.S của B.C.A từ cuối tháng 6. Tin vui là đơn đã được tiếp nhận cả 2 nơi và đang trong quá trình điều tra, xử lí.

Thông thường từ 4-6 tháng đơn sẽ được xử lí, nhưng do tình hình dịch bệnh 3 tháng nay các cơ quan đều đóng cửa nên qui trình có thể chậm hơn vài tháng nữa. Cho dù bao lâu Vy Oanh cũng sẽ đi đến cùng!!!

Nhân tiện, Vy Oanh thông báo đến bạn Q.N chủ của kênh YouTube L.T.Đ.P cũng chuẩn bị tinh thần sau thời gian dài tiếp tay cho bà N.P.H vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có tôi. Mình vừa mới tặng bạn 1 lá đơn tố giác đầu tiên lên C.ông An rồi nhé. Đừng tưởng làm YouTube lách luật thì là ok nhé, các bạn truyền thông bẩn khác nhìn mà noi gương nha! Thương chúc cả nhà ngày mới an lành, nhiều sức khoẻ nha".

Cuối cùng, Vy Oanh không quên nhấn mạnh: "Có hù doạ hay làm bao nhiêu trò bẩn thì Vy Oanh vẫn vui vẻ mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc ấm no nhen! Nên nhớ kĩ điều này để bớt vận nghiệp vào thân mình và tốn thời gian công sức hại người mà không có kết quả nhé".

Toàn bộ bài đăng của Vy Oanh xác nhận đã tố giác CEO Đại Nam.

Tác giả: Xuân Kỳ

Nguồn tin: saostar.vn