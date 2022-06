Vướng áo chống nắng vào bánh sau xe máy, cô gái bị mắc kẹt cả cánh tay và chân đầy đau đớn

Your browser does not support the video tag.

Sau một ngày đăng tải, video dài chưa đến 30 giây trên đã thu hút lượng lớn người xem và để lại nhiều bình luận:

- "Lại thêm một nạn nhân nữa của những chiếc áo chống nắng. Phải nói là nắng hè đang rất gắt, người ra đường cần che chắn cẩn thận, nhưng không có nghĩa là chọn cho mình những chiếc áo dài lê thê".

- "Vụ này mình gặp không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã có vô số cảnh báo nhưng nhiều người vẫn chủ quan", "Trường hợp của cô gái trong video lại còn là xe côn tay, nhông xích để trần chứ không có hộp bảo vệ, càng nguy hiểm và dễ mắc kẹt hơn".

- "Cũng vì cái áo xuề xòa này mà cháu mình đã mất đi một cánh tay, là bên trái luôn".

- "Dù thời tiết có thế nào thì cũng phải ưu tiên an toàn lên trước. Chọn áo chống nắng phù hợp và vừa vặn với thể trạng của mỗi người. Đừng quên kéo khóa, cài khuy để tránh trường hợp gió bay cuốn vạt áo vào bánh xe hay vướng vào phương tiện khác. Cũng tránh trùm kín cả đầu, sẽ làm giảm độ linh hoạt và tầm quan sát".

Tác giả: NT

Nguồn tin: ĐS&PL