Vừa thấy chú bộ đội, bé gái trong khu phong tỏa òa khóc nức nở, biết lý do không ai nhịn cười nổi

Những ngày quân đội Nam tiến hỗ trợ việc an sinh cho nhân dân miền Nam, họ đã "thu hoạch" được biết bao thương mến của nhân dân. Có người yêu quý hứa sẽ gả con gái cho, có người thì viết thư, tặng tranh vẽ để tỏ bày tình cảm. Nhưng khóc nhè như em bé dưới dây có lẽ là hiếm.

Một cô bé chừng 6 - 7 tuổi trong khu dân cư phong tỏa, khi thấy các chú bộ đội đi qua nhà đã bám vào rào chắn mà khóc nức nở. Người nhà ra sức dỗ dành, có người còn gỡ tay bé ra để đưa về nhà, nhưng em bé không chịu, hất ra rồi ôm rào... khóc tiếp.

Chàng lính trẻ bối rối không biết dỗ sao, cũng không biết lý do làm em bé khóc, cứ đứng gần em bé, dùng dằng nửa ở nửa đi. Hóa ra, lý do chỉ đơn giản là em bé thấy chú bộ đội đến, mừng quá nên... khóc nhè. Người đăng tải clip nói thêm, bé vốn thần tượng các chú bộ dội, lại thấy thương các chú bộ đội vất vả vì nhân dân, không quản khó khăn gian khổ nên bất giác bật khóc thế thôi.

Your browser does not support the video tag.

Em bé khóc nức nở khi thấy chú bộ đội, lý do khiến ai cũng buồn cười.

Dân mạng thở phào nhẹ nhõm khi biết lý do phía sau, thi nhau bình luận khen sự dễ thương, hồn nhiên của em bé.

- Thần tượng chú bộ đội vậy luôn à con gái? Thấy thương quá!

- Cháu yêu chú bộ đội ở trong sách từ lâu, nay mới thấy ngoài đời đẹp hơn trong sách.

- Cô lấy chồng bộ đội nè con. Tinh thần thép mới được nha, bầu bì sinh đẻ chồng không bên cạnh đâu, cái gì cũng một mình. Dân ai cũng quý cũng thương, chỉ hậu phương hơi thiệt thòi chút thôi.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc