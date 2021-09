Vừa hết Chỉ thị 16 về cách ly xã hội, nhóm 'quái xế' tụ tập gây náo loạn

Ngày 18/9, thông tin từ Công an TX Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ, xử phạt hành chính 11 thanh niên vi phạm quy định luật giao thông khi điều khiển xe mô tô.

Qua công tác nắm bắt tình hình, ngay sau khi TX Thái Hòa vừa kết thúc thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, Công an TX Thái Hoà phát hiện một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe trái phép trên các tuyến đường nối các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, TX Thái Hòa gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông nên đã xây dựng kế hoạch tổ chức bắt giữ, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Thái Hòa đã điều tra làm rõ nhân thân, phương tiện di chuyển. Đồng thời sử dụng các phương tiện kỹ thuật để ghi hình, giám sát phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Nhóm "quái xế" tại Công an TX Thái Hoà

Sau khi có đầy đủ tài liệu, ngày 14 và 15/9, Công an TX Thái Hòa đã triệu tập, làm rõ 11 thanh thiếu niên tham, tạm giữ 5 mô tô. Đáng chú ý, độ tuổi của các “quái xế” còn rất trẻ, từ 14 đến 18 tuổi.

Hiện, Công an TX Thái Hoà đã ra các quyết định xử lý vi phạm hành chính nhóm “quái xế” về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô…

