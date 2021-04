Vụ xe "điên" gây tai nạn khiến 7 người thương vong ở Quảng Nam: Tài xế có nồng độ cồn

Liên quan đến vụ xe ô tô BKS: 92A- 183.25 do tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, huyện Đại Lộ, tỉnh Quảng Nam) điều khiến, tông liên tiếp vào 4 xe máy khiến 2 người chết, 5 người bị thương, Công an huyện Đại Lộc xác định tài xế có nồng độ cồn.

Theo đó, qua kiểm tra, tài xế Châu Văn Ánh có nồng độ cồn trong máu, kết quả có 0,33 miligam/1 lít khí thở, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Hiện công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, hiện 5 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 9/4, tại đường ĐH3, thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, xe ô tô của Châu Văn Ánh điều khiển hướng xã Đại An đi xã Đại Cường thì xảy va chạm với xe máy BKS: 92E1-053.41 do chị Phạm Thị Bích L. (49 tuổi) điều khiển hướng ngược lại.

Tiếp đó, xe ô tô BKS: 92A- 183.25 va chạm với xe ô tô tải BKS: 92C-048.81, do tài xế anh Phan Văn H. (24 tuổi) điều khiển.

Ngoài ra, xe còn tiếp tục va chạm với 3 xe máy gồm: Xe máy BKS: 92E-481.73 do anh Trương Văn Nhật Tr. (SN 1997) chở theo sau chị Nguyễn Thị S. (SN 2000) và ông Nguyễn Đ. (SN 1961); xe máy BKS: 92N3-7509, do anh Phạm Văn Th. (SN 1983) chở theo sau con ruột là cháu Phan Huỳnh Minh Ngh. (5 tuổi) và xe máy BKS: 92E1-361.43 do chị Nguyễn Thị A. (SN 1988) chở theo sau con ruột cháu Trần Gia H. (5 tuổi).

Hậu quả, chị Bích L. và chị A. tử vong; còn ông Đ. anh Tr., cháu H., Ngh. và anh Th. bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

