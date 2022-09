Vụ Việt Á và sự lắt léo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

“Chàm” Việt Á và những lời “nói vậy mà không phải vậy” Trước khi bị khởi tố, bắt giam, phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào ngày 5/1, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Những vi phạm, sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh… Còn ông Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An thề thốt, bản thân hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Cựu Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn trước khi bị bắt cũng khẳng định không nhận đồng nào từ Công ty Việt Á. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can này có nhận một phần trong 44 tỷ đồng do Việt Á lại quả.