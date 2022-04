Vụ trộm vàng, 900 phong bì của chú rể mới cưới: Phát hiện vết máu ở gần cửa sổ

Liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà chú rể Văn Đức Tuấn Anh (SN 1996, trú xã Quỳnh Bảng), lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo anh Tuấn Anh, 4 ngày qua, cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn sau khi trộm đột nhập vào lấy sạch tài sản mới cưới của anh gồm 4,5 cây vàng và 900 phong bì mừng cưới.

Chiếc két sắt ở phòng bố mẹ Tuấn Anh bị trộm phá khóa, cạy lấy đi hơn 700 phong bì mừng cưới và 4,5 cây vàng.

Tuấn Anh kể lại, trước đó vào ngày 19/4, gia đình tổ chức lễ cưới. Đám cưới chỉ diễn ra một ngày nhưng vì có người thân ở xa về dự và ở lại nên dù đã tổ chức xong, gia đình Tuấn Anh chưa kịp kiểm đếm phong bì mừng.

Phòng của Tuấn Anh bị cưa song cửa sổ vào lấy trộm 200 phong bì mừng cưới.

Cả nhà tính cất toàn bộ vàng, phong bì vào két sắt và tủ rồi khi nào người thân về mới kiểm đếm tiền mừng.

Đêm 21/4, tại biển xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức chương trình vui chơi khai trương mùa du lịch nên cả nhà Tuấn Anh khóa cửa đi chơi. Ít giờ đồng hồ sau, khi về đến nhà thì mọi người mới hốt hoảng phát hiện có kẻ trộm đột nhập, lấy đi toàn bộ tài sản quý giá và tiền mừng cưới.

Nhóm trộm đột nhập từ phía sau nhà.

"Trộm có khoảng 2-3 người. Chúng phá kính cửa sổ phía sau rồi vặn vít tháo song sắt cửa sổ, đột nhập vào trong. Quá trình đột nhập, có thể tay tên trộm bị chảy máu, trên tường vẫn còn vết máu. Các đối tượng biết góc quay camera nên kéo rèm che lại", Tuấn Anh cho biết.

Tuấn Anh nghi ngờ, kẻ trộm có thể là người quen đã theo dõi sinh hoạt của gia đình, biết đường đi lối lại và biết cả vị trí đặt camera để tránh bị ghi hình.

Trộm đập vỡ kính cửa sổ rồi tháo vít song sắt cửa sổ để lẻn vào trong.

Vết máu của tên trộm tại hiện trường.

"Em nghĩ các đối tượng lấy trộm vàng và phong bì nhiều vậy có thể chưa kịp đi tẩu tán mà đang giấu ở xung quanh đây nên mấy ngày qua gia đình em cũng đi tìm nhưng chưa thấy.

Hiện công an đã lấy mẫu máu, dấu vân tay mà trộm để lại hiện trường. Mong cơ quan công an sớm tìm lại tài sản cho gia đình em", Tuấn Anh chia sẻ.

Tuấn Anh nhận định nhóm trộm này có thể người quen vì biết thời gian sinh hoạt của gia đình và vị trí lắp camera để che, tránh bị theo dõi.

Trước thông tin trên mạng nghi vấn vụ trộm này có thể là dàn dựng do cưới xong 2 ngày mà vẫn chưa kiểm đếm phong bì mừng, Tuấn Anh khẳng định gia đình không hề dàn dựng mà vụ trộm là sự thật. Sau vụ việc, gia đình lập tức trình báo công an để điều tra. Vụ trộm xảy ra đã khiến cuộc sống gia đình em bị đảo lộn, cả nhà ai cũng hoang mang lo lắng vì cả gia tài đã bị mất trắng.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ trộm.

