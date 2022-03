Vụ tội phạm chi 20 tỷ để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi: 'Tôi không lo sợ mà thấy vui'

Đường dây "môi giới hối lộ" để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi

Tối 19/3, Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, cư trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ lừa đảo “Chạy điều động” nhằm điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi địa phương khác.

Chân dung Đào Ngọc Cảnh. Ảnh: Báo An Giang

Ngoài Đào Ngọc Cảnh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang còn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Trọng, Vũ Văn Quý và Hoàng Thị Tâm.

4 đối tượng bị khởi tố trong vụ lừa đảo “Chạy điều động” nhằm điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi bị phát giác từ việc Trần Trí Mãnh (42 tuổi; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh bị Công an An Giang bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ lời khai của Mãnh, Công an tỉnh An Giang phát hiện ra đường dây "môi giới hối lộ" để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác mà thực chất chỉ là hứa hão nhằm lừa đảo tiền.

Mãnh khai nhận ý định muốn chi tiền điều chuyển Đại tá Nơi bởi vì vị lãnh đạo Công an tỉnh kể từ khi về nhận nhiệm vụ đã liên tục thực hiện các đợt truy quét các tội phạm ở đủ mọi lĩnh vực khiến Mãnh kinh doanh hàng giả ngày một khó.

Không chỉ Mãnh, nhiều đối tượng cũng nung nấu ý định dùng tiền nhằm tác động đến người có thẩm quyền với mục đích để điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác nên các đối tượng đã tập hợp tiền lại với nhau để Mãnh đi tìm đầu mối chạy chọt.

Mãnh sau đó quen với Đào Ngọc Cảnh trong một chuyến du lịch và tin tưởng lời bốc phét của Cảnh rằng hắn ta quen thân với nhiều lãnh đạo nên Mãnh đã gọi điện nhờ Cảnh giúp: "Anh ráng giúp luân chuyển đại tá Nơi đi nơi khác giùm để tụi em dễ làm ăn. Chúng em sẽ hậu tạ", báo Người lao động trích lời Mãnh.

Trần Trí Mãnh khai bị lừa tiền “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang, với giá 20 tỷ đồng. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Vì thế, Cảnh đã tập hợp Ngô Văn Trọng (ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (trú quận 3, TP HCM) và Hoàng Thị Tâm (ngụ TP Hà Nội) để lừa đảo Mãnh. Các đối tượng thống nhất với Mãnh sẽ chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển Giám đốc Công an An Giang.

Tuy nhiên, nhóm Cảnh, Trọng, Quý, Tâm không thể thực hiện được âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi nên trả lại cho Mãnh 7,4 tỷ, còn 2,6 tỷ bọn chúng nói dối đã tốn tiền lo lót nhưng thực chất là chia nhau tiêu xài.

Sau trình báo của Mãnh, Công an An Giang xác định: Đào Ngọc Cảnh đã môi giới hối lộ cho Trần Trí Mãnh 20 tỷ đồng hối lộ, để nhờ nhóm của Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Vũ Văn Quý đưa hối lộ cho người giữ chức vụ cao để điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác.

Đại tá Đinh Văn Nơi vui khi có người chi 20 tỷ để điều chuyển mình

Đại tá Đinh Văn Nơi khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang tháng 11/2021 đã chia sẻ với báo Giao thông như vậy khi đề cập đến sự việc nhóm đối tượng muốn chi 20 tỷ để điều chuyển mình đi nơi khác.

Theo Đại tá Nơi: "Với việc đối tượng Trần Trí Mãnh ra giá 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển công tác mình, tôi không hề lo sợ mà cảm thấy rất vui. Vui vì điều này khẳng định Công an tỉnh An Giang đã đấu tranh hiệu quả, khiến tội phạm khiếp sợ vì không còn đất sống, nên buộc phải tìm cách điều chuyển tôi.

Không chỉ cá nhân tôi trong vai trò Giám đốc Công an tỉnh mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an đều có nhận thức sâu sắc rằng sẽ không bao giờ chùn bước hay lung lay quyết tâm tấn công các loại tội phạm".

Cũng nói về chủ đề này với báo Lao Động, Đại tá Định Văn Nơi chia sẻ niềm vui khi Công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật. "Bởi khi và chỉ khi bị đánh, bị dồn đến hết "đất sống", các đối tượng này mới tìm cách chạy điều chuyển mình" - ông Nơi khẳng định.

Đại tá Nơi nói thêm rằng những vụ việc như của đối tượng Trần Trí Mãnh còn được ông xem đây là động lực thôi thúc ông có thêm quyết tâm hơn chống tội phạm hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tá Đinh Văn Nơi kết luận cuộc trò chuyện với nguồn trên: "Đây đơn thuần là hành vi lừa đảo. Thực tế các đối tượng này cũng không có mối quan hệ với người nào cũng như hoàn toàn không có “chạy chọt” để nhờ tác động luân chuyển tôi”.

