Vụ TNGT làm 3 người chết ở Nghệ An: Phạt doanh nghiệp xe khách 41 triệu

Hiện trường xảy ra vụ TNGT

Ngày 23/4, thông tin từ Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra phát hiện Công ty TNHH vận tải Nam Phượng có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Nam Phương là đơn vị có ô tô BKS: 36B - 034.12 gây TNGT nghiêm trọng trên QL1A đoạn đi qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày 16/3/2021 làm 3 người tử vong và hàng chục người khác bị thương.

Theo tài liệu, Công ty TNHH vận tải Nam Phượng được Sở GTVT Thanh Hóa cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 3005 ngày 23/01/2017 có giá trị đến ngày 23/01/2024, được phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Công ty này được Sở GTVT Thanh Hóa cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” cho 11 ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Qua kiểm tra, Công ty TNHH vận tải Nam Phượng để xảy ra một số vi phạm như: Không gửi trước thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển hành khách của xe 36B-034.12 đến Sở GTVT theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Chưa khám sức khỏe định kỳ cho lái xe; Vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để xảy ra TNGT gây hậu quả nghiêm trọng; Công ty đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh vận tải, ATGT và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe nhưng trước khi tổ chức tập huấn, Công ty không báo cáo Sở GTVT về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH vận tải Nam Phượng có 3 phương tiện dừng hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không thực hiện việc báo cáo và nộp lại Phù hiệu “Xe hợp đồng” đã được Sở GTVT cấp; Chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lái xe.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH vận tải Nam Phượng, tổng mức xử phạt là: 41.000.000 đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với xe vi phạm; tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải từ 2 tháng.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu Công ty TNHH vận tải Nam Phượng khắc phục các vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, báo cáo về Thanh tra Sở GTVT theo quy định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 4h45 ngày 16/3, trên QL1, chiếc xe khách BKS: 36B - 034.12 do Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đi đến Km 447+600 bất ngờ đâm vào đuôi xe container BKS: 37V-0047 đang đậu bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 19 người bị thương. Tại hiện trường, ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ, cánh cửa của xe bung ra ngoài, còn xe container móp phía sau đuôi.

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao Thông