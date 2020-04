Vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong: Kính cận của nạn nhân được tìm thấy

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho biết ông và bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) đã có cuộc làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo luật sư Quynh, buổi làm việc diễn ra vào sáng nay (27/4), kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Phía công an yêu cầu gia đình cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Ngoài ra, cơ quan điều tra trưng hình ảnh chiếc kính và đề nghị bà Bích xác nhận đây có phải kính mắt của ông Tín hay không. Sau khi xem hình ảnh, vợ ông Tín xác nhận đây là kính của chồng mình thường đeo.

Phía công an cho gia đình biết chiếc kính của ông Tín được tìm thấy trong căn hộ của ông Dũng, chứ không phải ở hiện trường - nơi ông tín tử vong.

“Cảnh sát cho biết vụ này rất phức tạp, gây chú ý trong dư luận, lãnh đạo Công an TP.HCM chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ”, luật sư Quynh nói.

Trưa 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Đại học Ngân hàng TP.HCM) mời ông Tín và một số cán bộ của trường tới căn hộ của mình ở New Saigon, huyện Nhà Bè, dùng cơm trưa.

Khi ăn uống, một số người có dùng bia, rượu mạnh. Đến khoảng 16h, buổi tiệc kết thúc và mọi người lần lượt ra về. Trong căn hộ chỉ còn ông Tín, ông Trung (Phó hiệu trưởng Đại học Ngân hàng) và chủ nhà.

Khoảng 17h, ông Dũng có hẹn với bạn nên rời nhà. Ông Tín và ông Trung tiếp tục ở lại trò chuyện. 20 phút sau, ông Dũng nhận được cuộc gọi từ ông Trung nên quay lại và phát hiện vụ việc trên.

Bước đầu, ông Trung khai khi ông Dũng rời nhà, ông và ông Tín nằm trên ghế trò chuyện. Một lúc sau, ông Tín đứng dậy nói ra về. Lúc này, ông Trung khuyên nạn nhân nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng ông Tín nói tự về được.

Ông Trung sau đó nghe tiếng động ở bên ngoài nên chạy ra xem. Tuy nhiên, người này tường trình đã uống rượu bia và bị cận nên không nhìn thấy phía dưới được nhưng linh cảm chuyện không lành nên gọi ông Dũng quay về nhà.

Công an TP.HCM khám nghiệm pháp y, xác định nạn nhân tử vong do bị chấn thương và đập mạnh do ngã từ trên cao.

Trao đổi với Zing, bà Bích cho rằng cái chết của chồng bà có nhiều uẩn khúc, bà nghi ngờ đây là vụ án mạng.

Theo bà Bích, đầu năm 2019 tiến sĩ Bùi Quang Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của 1 trường đại học. Từ đó, ông Tín chịu sức ép từ nhiều phía.

Bà Bích chia sẻ chồng mình nhiều lần bị nhắn tin hăm dọa, ép phải từ chức. Đến trước Tết 2020, ông Tín quyết định xin từ chức nhưng vẫn làm giảng viên tại trường này.

“Chồng tôi không có biểu hiện gì bất thường. Ông sống vui vẻ, còn thường xuyên họp báo, thì không có chuyện ông tự tử”, bà Bích quả quyết.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zing.vn