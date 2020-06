Vụ thầy giáo "ngủ chung giường" khiến nữ sinh sinh con: Vợ nghi phạm vừa sinh con

Liên quan đến vụ thầy giáo nhiều lần giao cấu khiến nữ sinh sinh con ở Lào Cai, danh tính thầy giáo được xác định là Nông Quý Dưỡng (38 tuổi, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Dưỡng là cựu giáo viên trường dân tộc bán trú tiểu học Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Công an huyện Bát Xát đã tiến hành khởi tố đối tượng Nông Văn Dưỡng để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nông Quý Dưỡng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Trưa 23/6, Chủ tịch UBND xã Phong Niên chia sẻ, "Dưỡng là người gốc ở Bắc Kạn nhưng sau khi học xong thì chuyển về địa phương sống cùng anh em trong gia đình. Người đàn ông này đã lập gia đình và hai vợ chồng Dưỡng sống trong căn nhà tạm của người anh trai ở trên địa bàn xã.

Thời gian trước đó, do Dưỡng làm xa nhà nên cuối tuần mới về nhà. Mặc dù hai vợ chồng này lấy nhau đã lâu nhưng do hiếm muộn nên giờ mới có con. Cũng có thể do hiếm muộn lâu nên người đàn ông này có quan hệ với thiếu nữ và muốn kiếm một đứa con".

Một người dân sống gần nhà Dưỡng cho biết: "Sau khi để xảy ra sự việc, Dưỡng đã xin nghỉ việc và về nhà chăm vợ chứ không đi làm gì. Dưỡng chăm vợ rất chu đáo, hai vợ chồng Dưỡng lấy nhau đã lâu nhưng đến giờ vợ chồng Dưỡng mới có con. Đặc biệt cô gái có quan hệ tình cảm với Dưỡng cũng đã sinh con và trước vợ Dưỡng mấy ngày.

Sau khi để xảy ra sự việc, Dưỡng có đến gia đình thiếu nữ nhận trách nhiệm và muốn đưa cháu bé về nuôi nhưng gia đình họ không đồng ý. Không được chấp nhận, cựu giáo viên cũng đã đưa tiền cho gia đình để chăm sóc hai mẹ con. Tôi cũng nghe nói gia đình không phải là người tố cáo Dưỡng lên công an mà là một người khác tố cáo".

Cũng theo người này, vợ Dưỡng khi phát hiện việc chồng quan hệ với thiếu nữ đã rất buồn nhưng hai vợ chồng họ cũng không vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với nhau.

Hiện, Dưỡng bị bắt, một mình chị này phải chăm con nhỏ nên cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn.

Như đã đưa tin trước đó về kết quả điều tra, từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Nông Quý Dưỡng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quan hệ tình dục với một nữ sinh 14 tuổi, đang học tại nhà trường khiến học sinh này mang thai.

Cuối năm 2019, nữ sinh này sinh con. Dưỡng và gia đình đã đến nhà xin bồi thường và đưa cho gia đình nữ sinh số tiền 80 triệu đồng để em chăm sóc sức khỏe. Sau đó Dưỡng xin thôi việc và đi khỏi địa phương.

Đến ngày 29/5/2020, Nông Quý Dưỡng đã đến Công an huyện Bát Xát để đầu thú về hành vi của mình.

Căn cứ vào lời khai và những chứng cứ thu thập được, viện Pháp y quốc gia đã có kết quả giám định kết quả xét nghiệm ADN kết luận cháu bé có quan hệ huyết thống cha, con với Nông Quý Dưỡng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.com