Vụ tai nạn 3 người chết ở Nghệ An: Nạn nhân đều là học sinh cấp 3

Liên quan đến vụ TNGT khiến 3 thanh niên tử vong ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, chiều ngày 8/11, đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An do ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, rộng, không bị khuất tầm nhìn; nơi xảy ra tai nạn nằm hoàn toàn về phía bên phải tuyến theo hướng Tương Dương đi Kỳ Sơn.

Xe mô tô và xe gắn máy do 4 em học sinh điều khiển được xác định đã đâm đấu đầu làm 3 em tử vong tại chỗ; 1 em được đưa đi cấp cứu nhưng do chuyển biến nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Thông tin sơ bộ về vụ tai nạn, bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: "Cả 3 em học sinh này đều là học sinh cấp 3 của trường THPT huyện.

Các em đều là người đồng bào dân tộc Khơ Mú, gia đình đều ở các bản làng xa trung tâm thị trấn. Để đảm bảo việc học thì các em được gia đình cho lên thị trấn thuê nhà, ăn học. Tối hôm xảy ra tai nạn, nhóm các em có rủ nhau đi chơi với nhau và sau đó đến nửa đêm thì xảy ra tai nạn".

Bước đầu huyện có chỉ đạo chính quyền các xã thành lập đoàn đi đến các gia đình có nạn nhân tử nạn, động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình mai táng.

Đối với người bị nạn, huyện cũng giao cho ngành y tế địa phương tìm mọi cách kết nối với y tế tuyến tỉnh cứu chữa cho nạn nhân

Hiện tại nguyên nhân vụ TNGT đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Cũng theo bà Quyên, nguyên nhân vụ tai nạn một phần là do sự chủ quan của các em và gia đình khi giao xe và tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi cho phép dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện cũng có 1 bất cập là chưa có trường nội trú, nên việc quản lý các em học sinh gặp nhiều khó khăn, trong khi gia đình ở xa.

Thời gian tới, huyện sẽ đề xuất và xây dựng lại mô hình học nội trú vừa để giúp các em nghèo có điều kiện ăn ở tốt hơn so với đi thuê trọ; thứ nữa có sự giám sát tốt hơn từ phía nhà trường đối với các em.

Cũng trong buổi chiều, đoàn Ban ATGT tỉnh đã đi thăm hỏi từng gia đình nạn nhân tử nạn.

Gia đình các em hầu hết đều ở các bản làng xa xôi, đi lại khó khăn, thậm chí có em cách trung tâm thị trấn huyện gần 90km đường rừng.

Tại gia đình em Cụt Bá Mạnh (bản Nha Nang, xã Mường Ải) đang tổ chức mai táng cho em theo phong tục địa phương. Không khí tang thương, đau buồn bao trùm cả bản làng.

Người dân trong bản hết sức bất ngờ khi nạn nhân lại chính là con trai của Chủ tịch UBND xã Mường Ải.

Sau khi TNGT xảy ra, chính quyền xã cũng đã có mặt để động viên, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình; bạn bè, thầy cô trong trường, trong lớp cũng đã có mặt để chia buồn với gia đình.

Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Nghệ An do ông Phan Huy Chương dẫn đầu thăm hỏi, động viên gia đình em Cụt Bá Mạnh

Trực tiếp có mặt tại các gia đình nạn nhân, ông Phan Huy Chương - Phó Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có điện thoại chỉ đạo và ủy quyền cho Ban ATGT tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Nguyễn Đức Trung cũng ủy quyền cho ban lập tổ công tác đi đến các gia đình để chia sẻ, động viên".

"Đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các nạn nhân đều là các em học sinh mới vào cấp 3. Qua vụ tai nạn này cũng thấy rằng công tác quản lý và giáo dục việc chấp hành luật lệ giao thông chưa được gia đình và nhà trường đặc biệt quan tâm.

Ban sẽ làm việc thêm với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan để tìm ra biện pháp để tăng cường tuyên truyền, giáo dục… Không để xảy ra tình trạng mất ATGT, nhất là ở các lứa tuổi thanh thiếu niên trong học đường", ông Chương cho biết thêm.

Đoàn tới trao hỗ trợ cho gia đình em Lữ Văn An đã tử vong sau vụ tai nạn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: khoảng 22h40, xe máy BKS: 37K1 - 117.96 do Lữ Văn An (SN 2005, trú ở xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) điều khiển, chở theo sau Moong Văn Huệ (SN 2005, trú tại xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) đi trên QL7, hướng Kỳ Sơn - Tương Dương.

Khi xe đi đến Km 201,QL7 (thuộc Khối 4, TT Mường Xén, Kỳ Sơn) va chạm với với xe gắn máy BKS: 37KA - 020.45 do Moong Văn Hải (SN 2006,trú ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) điều khiển chở sau Cụt Bá Mạnh (SN 2005, trú ở xã Mường Ải, Kỳ Sơn) đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến Lữ Văn An, Moong Văn Hải, Cụt Bá Mạnh tử vong tại chỗ; Moong Văn Huệ bị thương đưa đi cấp cứu; hai xe hư hỏng nặng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn