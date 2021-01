Vụ rơi thang cuốn 3 người chết: Xé lòng nỗi đau những đứa trẻ mất cha

Trưa 2/1/2021, nhóm 11 công nhân thi công công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An (đóng ở phường Hưng Phúc, TP Vinh) vào thang cáp vận hành để lên vị trí thi công. Lúc thang cuốn lên gần đến nơi thì bất ngờ gặp sự cố và rơi tự do xuống mặt đất. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 8 người còn lại bị thương nặng. Dự án Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An) là chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Công trình được khởi công vào tháng 1/2020, thời gian thi công dự kiến là 715 ngày.