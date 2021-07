Vụ ông ngoại chém cháu tử vong ở Hưng Yên: Gia đình cố mãi mới sinh được cháu bé, bố nạn nhân vẫn đang phải cách ly y tế

Hung thủ thường sử dụng rượu

Sáng 15/7, phóng viên có mặt tại thôn Ngọc Nha Thượng (xã Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) nơi xảy ra vụ án ông ngoại sát hại cháu ruột rồi tự tử vào chiều 14/7. Tại đây, nhiều người dân vẫn bàng hoàng về sự việc, bởi vùng quê vốn yên bình chưa từng xảy ra vụ án nào tương tự.

Hung thủ gây ra vụ án là Nguyễn Văn Hưng (SN 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng). Nạn nhân trong vụ án là cháu ngoại của Hưng. Cháu sinh năm 2014, trú xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Trong lúc cháu bé đang ở nhà Hưng chơi thì xảy ra vụ án.

Theo hàng xóm cho biết, trước kia Hưng là người khá lành tính, làm công việc tự do. Ông này hay sử dụng rượu bia nên thường xuyên to tiếng với vợ. Trước khi xảy ra vụ án, Hưng thấy vợ đi xe cùng một người khác nên nổi máu ghen.

Người dân xôn xao về vụ án

Có mặt gần hiện trường, người dân khác lại cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc là Hưng bị con gái thứ 2 (vợ chồng Hưng sinh được 2 con gái đều đã lập gia đình - PV) cầm cố sổ đỏ cho ngân hàng. Việc cầm cố chỉ có vợ biết mà không hỏi qua ý kiến nên ông ta rất tức giận, người dân chia sẻ.

Đặc biệt, việc góp vốn kinh doanh của con gái sau đó bị phá sản. Sợ mất sổ đỏ nên Hưng càng sôi máu. "Bình thường ông ta không dám chửi, nhưng khi có rượu ông ấy lại chửi bới vợ con vì chuyện đó", người dân cho hay.

"Cháu trai bị sát hại là con duy nhất của gia đình. Dù nguyên nhân gì thì hành vi của ông Hưng là không chấp nhận được. Cháu bé hoàn toàn vô tội", người hàng xóm bày tỏ.

Sau khi phá cửa vào mới biết cháu bị hại

Sáng 15/7, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng cho biết, chính quyền đã nắm được những thông tin người dân nêu trên. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra nên chưa được kiểm chứng chính xác.

"Hiện hung thủ đang được cấp cứu, người vợ thì ngất lên ngất xuống, con cái trong nhà cũng đang đau buồn nên cơ quan chức năng cũng chưa thể tìm hiểu ngọn ngành sự việc", vị lãnh đạo cho hay.



Về nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn vợ chồng, sau khi có xô xát thì vợ và con gái ông Hưng chạy ra ngoài. Sau khi đóng cửa rồi sát hại cháu bé, Hưng đã trèo lên tầng 2 rồi nhảy xuống tự tử.

Sau khi gây án, Hưng đã trèo lên tầng 2 bò xuống phần mái của cửa sổ rồi tự tử

Khi công an xã nhận được tin đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng công an vừa đến thì Hưng đã nhảy xuống. Ngay sau đó, công an xã đã cùng với người thân, người dân đưa đối tượng đi cấp cứu.

Tiếp đó, lực lượng công an cùng người dân phá cửa vào thì phát hiện cháu nhỏ đã nằm bất động với nhiều vết chém. Lúc này mọi người mới biết cháu bị hại. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, đến 22h ngày 14/7, lực lượng công an vẫn làm việc tại hiện trường vụ án. Đêm cùng ngày, gia đình đã đưa cháu về quê nội an táng. Hiện bố của cháu bé vẫn đang phải cách ly y tế.

Về nhân thân, ông H. chưa có tiền án, tiền sự cũng không có điều tiếng ở địa phương nhưng là người thường xuyên sử dụng rượu.

Tác giả: Đặng Thùy

Nguồn tin: Nhịp sống Việt