Vụ nữ sinh lớp 10 bị sát hại: Nghi phạm dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết rồi hiếp dâm

Nữ sinh T. trước khi bị sát hại

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Thào Thị T. (SN 2006, trú bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) bị sát hại, hiếp dâm, ngày 10/8, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tạm giữ đối tượng Thào A Lềnh (SN 2008, trú tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để tiếp tục điều tra. Cơ quan công an xác định Thào A Lềnh đã thực hiện hành vi Giết người, Hiếp dâm đối với nữ sinh T.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/7, Công an xã Suối Tọ nhận được tin báo của gia đình T. về việc T. bị sát hại, nên đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phù Yên và Công an tỉnh Sơn La.

Căn cứ vào những dấu vết có tại hiện trường, lực lượng công an đã cho kiểm tra tất cả những trường hợp khả nghi sinh sống trên địa bàn bản Pắc Bẻ B. Trong quá trình này, cơ quan công an phát hiện trên thân thể Thào A Lềnh có nhiều vết trầy xước còn khá mới nên đã đưa đối tượng này vào diện nghi vấn theo dõi. Lực lượng chức năng sau đó đã cho xét nghiệm dấu vết để lại tại hiện trường thì thấy trùng khớp với mẫu của Thào A Lềnh.

Tuy nhiên, sau khi gây án không lâu, Thào A Lềnh đã trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave của anh Thào A Pua, trú cùng bản với Lềnh để bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/7, khi Lềnh đang lẩn trốn tại Tiểu khu 6 (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) thì bị Tổ công tác của Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

"Theo như báo cáo ban đầu, Thào A Lềnh lợi dụng lúc trời tối, lẻn vào nhà Thào Thị T. với ý định hiếp dâm nạn nhân. Lềnh đã dùng tay khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi nhưng bị nạn nhân chống cự nên cả 2 từ trên giường rơi xuống đất. Đối tượng sau đó đã dùng dây điện để siết cổ nạn nhân đến tử vong. Sau khi sát hại, Lềnh tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường", một nguồn tin cho biết.

Được biết, Thào A Lềnh và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Xét về vai vế, dù nhiều tuổi hơn nhưng nạn nhân phải gọi Lềnh là ông. Đối tượng Lềnh không đi học và hàng ngày chỉ làm những công việc bình thường ở nhà. Mặc dù không thuộc diện quản lý của địa phương về bệnh tâm thần nhưng Lềnh thường bỏ nhà đi lang thang sau đó lại trở về.

Anh Thào A Hoa (bố của nạn nhân) cho biết, đến nay gia đình anh vẫn đang ngóng chờ kết luận điều tra của công an.

"Mặc dù đối tượng là người trong gia đình, nhưng quan điểm của tôi là mong muốn cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm khắc hành vi của đối tượng này. Hắn đã gây tội lỗi kinh hoàng với con gái tôi", anh Hoa nói.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: phunuvietnam.vn