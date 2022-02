Vụ nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên: Xuất hiện clip 2 bên gia đình từng tranh cãi gay gắt, buông lời thách thức

Vài ngày trở lại đây, vụ nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm ở Võ Nhai, Thái Nguyên khiến 3 người thương vong đã khiến dư luận bàng hoàng. Liên quan đến vụ việc nói trên, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, khoảng 10h ngày 15/2, ông Lê Văn T. và vợ là bà Phạm Thị Đ. (cùng SN 1971, trú tại xã Dân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai thì bị Lê Văn Hữu bắn. Sau đó, Hữu đã dùng súng tự sát. Hậu quả, nghi phạm Hữu và ông Lê Văn T. tử vong, bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 17/2, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 gia đình từng xảy ra cãi vã qua lại trước khi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong quá trình các thành viên của hai gia đình đang khuân gạch cát, cột bê tông và dọn dẹp xung quanh để xây dựng tường bao quanh khu vực đất ở thì xảy ra tranh cãi ồn ào.

Hai bên gia đình từng xảy ra tranh cãi qua lại trước đó

Theo diễn biến được ghi lại, phía gia đình nạn nhân đã rất to tiếng và liên tục chửi thề, chỉ thẳng mặt phía gia đình nghi phạm.

Thấy vậy, phía gia đình nghi phạm cũng lớn giọng đáp trả trước những lời chửi bới nặng nề nói trên khiến không khí giữa hai bên rất căng thẳng. Dường như, không bên nào chịu nhường bên nào. Toàn bộ diễn biến cuộc cãi vã qua lại giữa 2 gia đình đều được thành viên của cả 2 bên quay lại.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Không ít người cho rằng rất có thể những lần tranh cãi gay gắt này đã đẩy mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình lên đến đỉnh điểm và chính là nguồn cơn dẫn đến vụ nổ súng vừa qua.

Liên quan đến mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình, vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn T. (SN 1971, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng trú xã Dân Tiến). Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

"Gia đình ông T. đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra", vị lãnh đạo này cho hay.

Nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, clip do camera an ninh của gia đình ghi lại và được chị gái của ông T. đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền clip có tính chất bạo lực và làm tổn thương gia đình bị hại.

