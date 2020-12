Vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thành phố Mỹ

Your browser does not support the video tag.

Nổ kinh hoàng rung chuyển thành phố Mỹ

Khói đen bốc lên từ vụ nổ lớn tại thành phố Nashville vào lúc khoảng 6h20 sáng ngày 25/12 giờ địa phương.

Các nguồn tin cho biết, vụ nổ xuất phát từ một chiếc xe đang đậu trên đường Second Avenue.

Một số phương tiện đã bốc cháy tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra.

Hiện trường ngổn ngang với các mảnh vỡ và các ô tô bị hư hỏng.

Cảnh sát đã được điều động tới hiện trường để kiểm tra một chiếc xe khả nghi 40 phút trước vụ nổ.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy 2 chiếc ô tô đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra.

Vụ nổ xảy ra đúng ngày Giáng Sinh.

Các nguồn tin cho biết 3 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng.

Cửa kính nhiều cửa hàng bị vỡ tan do bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Một căn nhà bị phá hủy do sức công phá của vụ nổ.

Giới chức địa phương cho rằng vụ nổ là một hành động ác ý. Nguyên nhân của vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: Báo Dân trí