Vụ gãy cần bơm bê tông của Công ty CP Trung Đô: Nạn nhân không qua khỏi

Chiều tối 28/4, người thân của ông Lê Quang D. cho biết, sau khi sự việc xảy ra ông D. đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chiều cùng ngày, ông D. đã tử vong.

Hiện gia đình đã đưa thi thể ông D. về nhà để làm các thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, thời điểm các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, một người đàn ông tên L. xưng là quản lý của Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang cho biết, bê tông tươi do chính đơn vị này cung cấp, được lấy tự trạm trộn bê tông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 10h40 ngày 28/4, tại công trình xây dựng nhà ở của anh Nguyễn Hữu L. (địa chỉ Tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng.

Vào thời điểm nói trên, trong khi chiếc xe bồn BKS 37C-135.41 đang bơm bê tông đổ trần tầng 1 thì bất ngờ cần bơm gãy xuống, đè trúng người ông Lê Quang D. (SN 1971, trú tại xóm 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), khiến ông D. ngã xuống sàn. Một nhân công khác là ông Nguyễn Duy T. cũng bị thương trong vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh và công an phường Trung Lương đã đến hiện trường xác minh tình hình, ghi nhận hiện trường. Đồng thời cùng người dân tại chỗ, huy động máy cẩu tiến hành giải cứu các nạn nhân.

Các nạn nhân được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Riêng ông Lê Quang D. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chẩn đoán gãy 2 xương đùi, chấn thương vùng đầu, mặt và cổ.

Được biết, vợ chồng ông Lê Quang D. sinh được 3 người con, 2 cô con gái đầu đã đi làm, cậu con trai út hiện đang học lớp 6.

Qua tìm hiểu, Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Trung Đô có địa chỉ tại Số 205, đường Lê Duẩn, TP Vinh (Nghệ An).

Hiện, Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an phường Trung Lương đang tạm giữ chiếc xe gây ra vụ tai nạn tại trụ sở Công an phường Trung Lương để phục vụ công tác điều tra.

