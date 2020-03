Vụ "Dự án NM may Minh Anh thi công ồ ạt": Tiếp tục bị lập biên bản vì đấu nối trái phép

Dự án xây dựng nhà máy may Minh Anh (Tân Kỳ) của Công ty Cổ phần may Minh Anh - Tân Kỳ được xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Với tổng mức đầu tư dự án 300 tỷ đồng, khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 6.500 lao động. Tổng diện tích phục vụ cho dự án khoảng 9,8ha (trong đó có 9,2ha là đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước giao đất theo Nghị định 64-CP cho các hộ gia đình cá nhân xã Kỳ Tân).

Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An có nêu rõ, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Dự án được khởi công vào đầu năm 2020 đến tháng 8/2021, chủ đầu tư phải hoàn thành đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Khu dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ hối hả san lấp mặt bằng dù thủ tục pháp lý chưa hoàn tất

Thế nhưng thời gian qua, xuất hiện tình trạng dự án Nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa hoàn thành thủ tục thuê đất cũng như các thủ tục pháp lý khác đã ồ ạt thi công. Hơn nữa doanh nghiệp này đã ngang nhiên huy động hàng chục xe tải, các phương tiện máy móc tiến hành san lấp rầm rộ ngay giữa ban ngày, nhưng chính quyền địa phương chưa có động thái kiên quyết nào đối với việc vi phạm trên.

Trên công trường, việc vận chuyển đất để san lấp mặt bằng tiến hành rất khẩn trương, nhộn nhịp. Theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều lượt xe trọng tải lớn đang vận chuyển đất đến phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng. Phía bên trong những chiếc xe lu, máy xúc đang hoạt động hết công suất cào, gạt, lu đất khiến bụi bay mù trời.

Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ

Trong khi đó, tại Điều 3, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 4673/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 do ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký nêu rõ: “UBND huyện Tân Kỳ phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường… theo đúng quy định hiện hành trước khi khởi công xây dựng công trình”.

Đối với Công ty Cổ phần May Minh Anh – Tân Kỳ : “… Phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan (đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy…) theo đúng quy định hiện hành trước khi triển khai xây dựng; Dự án chỉ được khởi công xây dựng khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Kỳ cho biết, dự án Nhà máy may Minh Anh - Tân Kỳ mới chỉ có bản phê duyệt chi tiết 1/500, còn lại các thủ tục pháp lý khác như báo cáo đánh giá tác động môi trường, các thủ tục liên quan đến xây dựng… đều chưa hoàn tất.

Nhiều người dân chia sẻ: Ngày nào chúng tôi cũng đi làm qua khu vực này. Nhiều hôm phải dừng lại nhường xe tải vào đổ đất. Nếu trời mưa thì mặt đường nhầy nhụa, nắng thì bụi mù mịt.

Doanh nghiệp mở nhánh đấu nối trái phép hàng ngày vẫn nhộn nhịp đoàn xe tải cung cấp đất cho dự án.

Theo quan sát của PV, ngay tại Km156+050 QL48E, đoạn qua xã Kỳ Tân là một đại công trường với con đường rơi vãi đất, gây bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tham gia giao thông của các phương tiện.

Đáng nói, tuyến đường chưa được Sở GTVT Nghệ An chấp thuận đấu nối vào QL1A do chưa có các hồ sơ, thủ tục.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ đấu nối theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng – Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi có báo chí phản ánh, đơn vị đã cử đoàn lên hiện trường để xử lý, lập biên bản 1 số xe tải cơi nới thành thùng, đồng thời cũng lập biên bản về việc dự án này mở đường đấu nối trái phép vào trục đường chính”.

Thanh tra Sở GTVT lập biên bản đối với doanh nghiệp mở đường đấu nối trái phép vào trục đường chính

Để làm rõ thêm về các thủ tục có liên quan đến dự án, PV liên hệ với ông Võ Văn Việt – Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An nhưng ông Việt không bắt máy.

PV tiếp tục liên hệ với ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ về dự án này thì được trả lời: “Chỗ đó đã giao cho Phòng TN&MT huyện cung cấp thông tin”.

Như vậy rõ, dự án nhà máy may Minh Anh – Tân Kỳ chưa đủ điều kiện để triển khai thi công nhưng thực tế thì chủ đầu tư đã cho thi công ồ ạt từ nhiều ngày nay, vậy trách nhiệm này thuộc về ai?

Trong khi đó UBND tỉnh Nghệ An đã quy định rõ tại Quyết định chấp thuận đầu tư, dự án chỉ được thi công khi nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý. Phải chăng chính quyền huyện Tân Kỳ và chủ đầu tư “phớt lờ” quy định của UBND tỉnh cứ thế “làm ngơ” cho chủ đầu tư vô tư triển khai thi công?

Thiết nghĩ, đã đến lúc UBND tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo quyết liệt, nghiêm minh hơn nữa trước sự việc thi công theo kiểu “tiền trảm hậu tấu” của chủ đầu tư dự án này.

