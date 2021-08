Vụ dân nuôi 17 con hổ: Sẽ xác minh trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước

Một cá thể hổ nặng hàng trăm kg được dân nuôi nhốt tại xã Đô Thành (Yên Thành-Nghệ An). Ảnh: PV

Như Lao Động đã thông tin, ngày 4.8, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), phát hiện 17 con hổ trưởng thành đang bị nuôi nhốt.

Trong số 17 con hổ nói trên, có nhiều con trọng lượng lớn, lên đến hàng trăm kg, cho thấy đã được nuôi nhốt trong thời gian dài.

Làm việc với cơ quan chức năng, hộ dân nuôi hổ trình bày số hổ nói trên được nuôi với mục đích phục vụ nhu cầu nấu cao.

Được biết, cách đây nhiều năm, dư luận đã xôn xao về việc tại xã Đô Thành có tình trạng nuôi nhốt hổ với mục đích nấu cao.

Trước tình trạng nói trên, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc người dân nuôi động vật hoang dã trái phép trên địa bàn với số lượng lớn, tính chất nguy hiểm, có hay không tình trạng biết mà không báo cáo, thỏa hiệp, “bảo kê” của một số cán bộ chức năng?

Ngày 5.8, trao đổi với các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết hiện nay vụ việc phát hiện 17 cá thể hổ nuôi nhốt tại xã Đô Thành đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Vụ việc này sẽ phải xác minh trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước, những cá nhân, tập thể liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo đúng quy định nếu có căn cứ” – bà Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định.

