Vụ đâm 2 mẹ con bạn gái trong đêm: Bố mẹ nam sinh đều là giáo viên, hiệu trưởng "choáng váng" khi nghe tin

Ngày 9/8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, sau khi cơ quan chức năng bắt giữ thành công đối tượng Lang Kim Thế Vinh (SN 1997, trú thị trấn Kim Sơn, Quế Phong), hiện đối tượng và hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đối tượng Lang Kim Thế Vinh là nghi phạm đã cầm dao đâm cả chục nhát khiến 2 mẹ con chị A.Th.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn) và cháu V.N.A. (SN 2004).

Hiện trường xảy ra vụ án là phòng ngủ tầng 2 của nạn nhân A.

Liên quan đến vụ án này, ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) cho biết, nghi phạm Vinh trú ở khối Bắc Sơn, cách nhà nạn nhân chỉ mấy trăm mét.

Ở địa phương, nghi phạm Vinh được đánh giá ngoan hiền, không có biểu hiện gì khác và cũng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì.

"Nhà nạn nhân tầng 1 dùng để bán hàng, tầng 2 là gia đình ở. Hiện trường vụ việc là phòng ngủ tầng 2 của cháu A. khi nghe tiếng kêu của cháu A. thì người mẹ chạy sang và cũng bị Vinh cầm dao đâm trọng thương. Người bố cũng ở trong nhà nhưng không biết sự việc nên không kịp ứng cứu.

Nghi phạm ở địa phương là nam sinh năm nay lên lớp 12. Bố mẹ nghi phạm này đều là giáo viên trên địa bàn huyện", ông Cường nói và cho biết sau khi gây án, Vinh rời khỏi căn nhà và bỏ trốn.

Nghi phạm Vinh bị bắt sau 13 giờ bỏ trốn.

Được biết, nghi phạm Vinh và nạn nhân V.N.A. học cùng lớp với nhau tại trường THPT Nội trú số 2. Cả 2 được thầy cô cho biết ngoan, hiền. Khi biết sự việc xảy ra, thầy cô tại trường bất ngờ và hoang mang.

"Cả em V.N.A. và Vinh năm nay lên học lớp 12 và đều học chung một lớp tại trường. Ở lớp cả 2 em đều ngoan hiền. Riêng em Vinh trước đây học lớp A2 sau đó được chuyển lên A1. Sự việc xảy ra thật là choáng váng", thầy Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường THPT Nội trú số 2 Nghệ An chia sẻ.

Khoảng 1h ngày 8/8, Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo xảy ra một vụ trọng án tại nhà thị A.T.Đ. (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn) khi 2 mẹ con chị Đ. bị đối tượng Lang Kim Thế Vinh vào nhà dùng dao đâm.

Bước đầu xác định, Vinh vào nhà của chị Đ. bằng việc trèo tường và đi lên khu vực tum trên tầng của căn nhà. Vinh sau đó đi vào phòng của nữ sinh A. tại tầng 2. Sau ít phút ở trong phòng, Vinh đã cầm dao đâm 11 nhát vào lưng của A. và một số nơi trên cơ thể.

Con dao mà Vinh dùng để gây án.

Bị Vinh đâm, A. hét toáng lên. Nghe tiếng kêu cứu, chị Đ. đang ở phòng bên cạnh liền mở cửa phòng vào để cứu con thì cũng bị Vinh đâm nhiều nhát vào người, thái dương. Sau khi gây án, Vinh rời khỏi căn nhà và bỏ trốn. Người thân nạn nhân sau đó đã có mặt tại hiện trường, báo cho cơ quan công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một bác sỹ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Đ. có nhiều vết thương trên người ở các vùng như thái dương, vết thương sau gáy, ở vai, 2 vết ở lưng, đầu và phần sọ não có ảnh hưởng.

Sau khi cấp cứu, hiện bệnh nhân Đ. đã tỉnh, bình phục dần. Riêng nạn nhân A. bị nặng và nhiều vết thương trên cơ thể, trên lưng. Sau phẫu thuật, nạn nhân A. cũng đã qua cơn nguy kịch.

Về phía nghi phạm Vinh, sau khi rời khỏi hiện trường, đối tượng này đã bơi qua khu vực sông Nậm Việc, giáp ranh giữa bản Đan (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) với xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) để lẩn trốn.

Khoảng 14h10' cùng ngày, khi Vinh vừa từ khu vực rừng núi xuống quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Châu Tiến để bắt xe đi trốn thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn