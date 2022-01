Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Trước khi trở thành tên cướp... gây hài với chiếc PKL 700 triệu, nghi phạm còn là "thánh đạo lý" trên MXH

Sau khi cướp 3 tỉ đồng của một một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng VietcomBank ở TP.Hải Phòng, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã lên TP.Hà Nội mua một xe phân khối lớn trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đã di lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank ở Q.Hải An, từ Thái Nguyên về TP.Hải Phòng.

Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra Facebook được cho là của đối tượng cướp ngân hàng ở TP Hải Phòng.

Theo đó, tài khoản Facebook này có lẽ từng "linh tính trước" điều gì nên đã ẩn hầu hết các bài đăng, khóa bình luận. Tuy nhiên, vẫn còn một số bức ảnh thể hiện niềm đam mê với xe phân khối lớn.

Bên cạnh đó, ảnh bìa của tài khoản Facebook cũng đăng tải câu nói triết lý: "Ai rồi cũng sẽ khác. Chỉ là sớm hay muộn".

Ảnh bìa là câu nói triết lý

Đáng nói trước đó, mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip một nam thanh niên từ Hải Phòng lên Hà Nội mua xe phân khối lớn. Người nhận xe đều trùng khớp từ quần áo đến vóc dáng của thanh niên cướp ngân hàng thời điểm bị bắt.

Trước đó, vào khoảng 15h20 chiều 7/1, một nam thanh niên đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt cầm vật nghi là súng uy hiếp, đe doạ một nữ nhân viên ngân hàng ở một chi nhánh tại Đình Vũ, phường Đông Hải 2. Sau đó, đối tượng yêu cầu nữ nhân viên này xếp tiền vào chiếc ba lô mang sẵn theo người rồi đi ra khỏi ngân hàng.

Sau khi gây ra vụ cướp trong ngân hàng, nghi phạm đã ra ngoài dùng vật nghi là súng đe doạ, uy hiếp nam nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp đi một chiếc xe máy và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nam đã bị bắt chỉ sau 2 ngày gây án.

Nghi phạm điều khiển chiếc xe máy cướp được trốn đến khu vực cầu Tân Vũ - Lạch Huyện ở TP Hải Phòng, sau đó, y bỏ lại chiếc xe cướp được rồi bắt taxi dù về nhà để thay quần áo.

Số tiền cướp được, Nam chia một phần chôn dưới gốc đào trong nhà, một phần đưa cho bạn gái là T. (SN 2000, trú TP Hải Phòng). Tiếp đó, Nam mang theo một số tiền và tẩu thoát lên Hà Nội, tới một cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn mua 1 chiếc xe có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Sau khi mua xe xong, Nam điều khiển chiếc xe mô tô này di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà nghỉ và bị lực lượng công an bắt giữ vào sáng 9/1.

Hiện vụ việc vẫn đang là tâm điểm quan tâm của dư luận.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc