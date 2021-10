Vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi Pfizer: Kỷ luật phó chủ tịch phường

Tối 13/10, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết quận đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường An Phú.

Ông Nghĩa bị kỷ luật sau 2 tuần đình chỉ công tác vì liên quan vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ “xin ông anh”.

Trước đó, ngày 6/9, trên trang Facebook cá nhân, cô gái 26 tuổi ở phường An Phú đăng ảnh chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bài viết nhận được hàng trăm lượt like, bình luận. Cô gái trả lời việc được tiêm 2 mũi vaccine là do "xin người ta", "xin ông anh"…

Theo giấy xác nhận, cô gái tiêm 2 mũi vaccine Pfizer vào ngày 11/8 và 6/9. Đơn vị thực hiện tiêm chủng là Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.

Phó chủ tịch UBND phường An Phú bị kỷ luật sau vụ cô gái khoe đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ảnh: F.B.

Phường An Phú sau đó giải thích cô gái này là người thân, ở cạnh nhà phó chủ tịch phường nhưng lãnh đạo quận Ninh Kiều không đồng ý, yêu cầu báo cáo lại và giao cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ sự việc.

Theo kết quả thanh tra, cô gái này không phải là người thân của phó chủ tịch UBND phường An Phú. Việc cô gái có tên trong danh sách được tiêm là do cán bộ phường đưa vào sai quy định.

Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã có tường trình và thừa nhận đã đưa người ngoài danh sách tiêm vaccine. Cô gái liên quan vụ việc không phải người thân của gia đình ông Nghĩa.

