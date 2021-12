Vụ chủ shop bạo hành nữ sinh gây phẫn nộ ở Thanh Hóa: Shop quần áo đóng cửa im lìm, nhiều bạn trẻ tụ tập quay TikTok

Ngày 4/12, Công an TP. Thanh Hóa cũng khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản"