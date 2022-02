Vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng giả: Chuyển CQĐT Bộ Quốc phòng điều tra hành vi đưa hối lộ

Bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan), bị đề nghị về tội “Nhận hối lộ”. Tuy nhiên, chưa có bị can nào bị đề nghị truy tố về hành vi “đưa hối lộ”.

“Ðánh án” trên sông bất thành

Tàu biển chở xăng có tải trọng 1.500 tấn bị công an bắt giữ Ảnh: T.P

Theo kết luận điều tra (KLĐT), quá trình nhập xăng lậu của bị can Phan Thanh Hữu đưa về xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khởi đầu từ bị can Nguyễn Hữu Tứ. Trước đó, Tứ nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu khi đến giao xăng nhập lậu cho Tứ. Bị can cầm đầu đường dây Phan Thanh Hữu lập tức yêu cầu thuộc cấp ngăn chặn bằng hành vi đưa hối lộ.

Cụ thể theo KLĐT, Tứ cùng Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1975, vợ bé của Tứ, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến một nhà hàng ở TP Cần Thơ để gặp Ngô Văn Thụy, cán bộ hải quan. Khi đi hai đối tượng có mang theo phong bì 10.000 USD, 1 thẻ ATM có số dư 100 triệu đồng. Tại đây, vị cán bộ hải quan đã từ chối nhận.

Sáng 26/1/2021, Tứ đến nhà riêng của Thụy ở TPHCM. Tại nhà vị cán bộ hải quan, trước khi lên lầu ăn cơm, Tứ để lại phong bì tiền kèm theo thẻ ATM trên trong phòng khách của nhà Thụy, rồi báo cho vị cán bộ này biết và cung cấp mật khẩu ATM. Chiều cùng ngày ( 26/1/2021) Hữu lại trực tiếp đến nhà Ngô Văn Thụy và đặt trên salon nhà Thụy số tiền 500 triệu đồng. Sau 2 lần Hữu, Tứ đến nhà Ngô Văn Thụy đưa hối lộ, kế hoạch bắt tàu nhập lậu xăng của hải quan đã bất thành vì Thụy đã hủy kế hoạch “đánh án”.

Cơ quan Ðiều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra

Theo CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai, trong vụ án này ngoài việc đề nghị truy tố Ngô Văn Thụy tội danh “Nhận hối lộ”, ngày 20/12/2021, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can Hữu, Tứ và Trần Ngọc Thanh để điều tra tội danh “Đưa hối lộ” theo khoản 2, Điều 364 Bộ luật hình sự. Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Tuy nhiên đến ngày 20/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hữu, Tứ và Thanh về tội danh nêu trên.

Cũng theo KLĐT, ngoài việc đưa hối lộ cho vị cán bộ hải quan, Hữu, Tứ đã có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

