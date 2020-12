Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử sau tuyên án: Đình chỉ điều tra đối với ông Lương Hữu Phước

Ông Lương Hữu Phước trước phiên tòa phúc thẩm ngày 29-5 - Ảnh: D.V.T.

Sáng 4-12, tin từ Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước cho hay Cơ quan điều tra công an thành phố vừa ra thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án"Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lương Hữu Phước với lý do "Người thực hiện hành vì nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ông Lương Hữu Phước, 55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, là người đã uống thuốc trừ sâu rồi nhảy lầu tự tử ngay tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước vào ngày 29-5 để phản ứng lại bản án của tòa mà ông cho là oan ức đối với ông.

Trước đó, quyết định giám đốc thẩm ngày 12-6-2020 của TAND cấp cao tại TP.HCM nêu một số vấn đề cần phải làm rõ và kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra cấp tỉnh để điều tra lại.

Lý do được TAND cấp cao đưa ra là "tòa sơ thẩm và phúc thẩm ở Bình Phước chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn tới tai nạn như toàn bộ hiện trường vụ tai nạn, tốc độ xe, điều kiện giấy phép lái xe của Lâm Tươi (người tông vào xe ông Phước)...

Hiện trường nơi ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử ngày 29-5 - Ảnh: N.N.

Bên cạnh đó, lời khai của người làm chứng, việc bật đèn xinhan xin sang đường của ông Phước và việc ông Quý ngồi sau xe ông Phước có choàng tay gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe của ông Phước không...

Tuy nhiên, không hiểu sao hồ sơ lại được giao cho cơ quan điều tra cấp huyện thực hiện.

Trước đó, ngày 20-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tổ chức thực nghiệm tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Như đã thông tin, vụ án xảy ra tại đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài ngày 15-1-2017. Ông Phước lái xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đến đoạn đường Nguyễn Huệ, ông Phước qua đường. Lúc này, xe máy do Lâm Tươi, sinh năm 1997, lao tới tông trúng khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, sau đó ông Quý tử vong. Ngày 9-5-2017, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Phước từng bị TAND thành phố Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan. Sáng 29-5, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh bình Phước tuyên y án sơ thẩm. Sau khi nghe tuyên án, ông Phước về nhà. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông trở lại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy từ lầu 2 xuống đất và tử vong. Lực lượng chức năng phát hiện đôi dép được cho của nạn nhân và một vỏ chai (nghi chứa thuốc sâu) tại tầng lầu của tòa án. Trước đó, ông Phước để lại một trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ".

