Vụ bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ở quán cafe thư giãn 888: Thu giữ 9 bao cao su

Theo đó, quán cà phê này do Lê Văn Duân (40 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ có tên "Cafe thư giãn 888".

Chủ quán "cafe thư giãn 888" và 2 cô gái bán dân làm việc với công an. Ảnh: Báo Lao động

Báo Lao động đưa tin, vào khoảng 14h ngày 27/6, Công an huyện Bình Lục tiến hành kiểm tra, phát hiện hoạt động mại dâm tại quán "Cafe thư giãn 888" có địa chỉ số 306 (thuộc tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục)

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán. Ngoài ra tang vật thu giữ gồm 4.300.000 đồng, 9 bao cao su các loại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, đây là tụ điểm mại dâm mới nổi, sử dụng thủ đoạn mở quán cà phê để hoạt động mại dâm trá hình, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên Công an huyện Bình Lục đã xác lập chuyên án, đấu tranh để triệt xóa.

Hiện Công an huyện Bình Lục đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý những người vi phạm.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn