Vụ án Công ty Alibaba: Những "tay chân" đắc lực quảng cáo gian dối (kỳ 4)

Loan tin sai sự thật

Để Luyện và các đồng phạm thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều bị hại trong một thời gian dài tại các dự án không có thật, ngoài các cá nhân là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty Alibaba, giám đốc các công ty phụ thuộc còn có sự góp sức của nhiều cá nhân giữ các vị trí quan trọng trong các lĩnh vực khác như đào tạo, truyền thông, nhân sự...

Đơn cử, Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba được Luyện tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Alibaba từ tháng 11-2016, với vai trò là nhân viên kinh doanh bất động sản. Từ tháng 12-2016 đến tháng 8-2018, Như lần lượt trải qua các chức vụ Phó giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Tia Chớp, rồi làm Giám đốc Sàn giao dịch CB Real, Giám đốc Chi nhánh CB Real, Phó giám đốc Chi nhánh BigBang phụ trách quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba. Do đó, Như hiểu rõ về cách thức hoạt động của Công ty Alibaba và tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty tạo lập.

Mặc dù 3 anh em Luyện đã bị bắt nhưng Công ty Alibaba vẫn đưa tin sai sự thật lên mạng

Từ tháng 8-2018, Như được Luyện giao phụ trách công tác đào tạo cho nhân viên kinh doanh bất động sản thuộc Công ty Alibaba. Qua trang web Youtube.com, mang tên tài khoản là "Đất nền địa ốc Alibaba", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều dữ liệu ghi hình thể hiện việc Huỳnh Thị Ngọc Như là người trực tiếp đào tạo nhân viên Công ty Alibaba chào bán dự án không có thật cho khách hàng, thông qua các bước kinh doanh do Nguyễn Thái Luyện tự xây dựng, không tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, dù Như chưa từng bàn giao GCNQSDĐ nào từ các dự án chào bán cho khách hàng. Thậm chí, trong ngày 19-9-2019, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức thi hành lệnh bắt đối với Luyện..., đồng thời khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba và chi nhánh, Như cùng một số nhân viên thuộc Công ty Alibaba vẫn ngang nhiên tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên trang web Youtube.com, tiếp tục đưa ra nhiều thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng của Công ty Alibaba về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Ngoài ra, bản thân Như cũng trực tiếp ký Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ với 4 khách hàng ở vị trí Quản lý nhân viên bán hàng, cụ thể như Hợp đồng số LK15-01/HDCN-2018, không đề ngày, do pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm ký với khách hàng Nguyễn Trọng Tín, để chuyển nhượng lô đất LK 15, diện tích 197,38m2, tình trạng thổ cư 100%, thời hạn sử dụng lâu dài, tại dự án không có thật đặt tên là Alibaba Tân Thành 2 với giá trị chuyển nhượng là 722.410.800 đồng, chiếm đoạt số tiền bị hại đã nộp 686.290.188 đồng.

Hợp đồng số LK1-13/HDCN-2018, ngày 8-2-2018, do pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm ký với khách hàng Lương Văn Duy, để chuyển nhượng lô đất LK 01, diện tích 146,73m2, tình trạng thổ cư 100%, thời hạn sử dụng lâu dài, tại dự án không có thật đặt tên là Alibaba Tân Thành với giá trị chuyển nhượng là 422.582.400 đồng, chiếm đoạt số tiền bị hại đã nộp 280.000.000 đồng.

Lúc chưa bị bắt, Huỳnh Thị Ngọc Như vẫn lên mạng loan tin sai sự thật

Hay tại Hợp đồng số LK9-07/HDCN-2017, ngày 18-10-2017, do pháp nhân chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm ký với khách hàng Vũ Tuấn Sơn, để chuyển nhượng lô đất LK 9, diện tích 98,8m2, thời hạn sử dụng lâu dài, tại dự án không có thật đặt tên là Alibaba Long Phước 14 với giá trị chuyển nhượng là 385.320.000 đồng, chiếm đoạt số tiền bị hại đã nộp 289.351.439 đồng... Tổng số tiền bị hại đã nộp của các hợp đồng trên là 1.255.641.627 đồng. Kết luận Giám định số 1352 ngày 15-7-2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định: "Chữ ký trên các hợp đồng giám định và chữ ký mẫu thu của Huỳnh Thị Ngọc Như là của cùng một người ký ra".

Dựng kịch bản cho dự án "ma"

Theo điều tra, Nguyễn Lê Hoàng Lan - Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông của Công ty Alibaba, thì Lan được luyển dụng vào làm việc tại Công ty Alibaba từ tháng 9-2017 đến ngày 18-9-2019. Khi đó, tháng 9-2018, Lan được Luyện bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông của Công ty Alibaba. Lúc này, bộ phận thiết kế trực thuộc bộ phận truyền thông do Lan quản lý. Quy trình vẽ thiết kế đối với dự án được thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Lan tiếp nhận file đã hoàn thiện và tham gia góp ý, sau đó, phân công nhân viên in ấn theo yêu cầu của Trương Thị Hồng Ngọc - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Các bản vẽ thiết kế đều sử dụng để chào bán cho khách hàng, không dùng để đăng ký trong hồ sơ thiết lập dự án với cơ quan Nhà nước. Do quá nhiều, đến mức Lan khai là không nhớ rõ đã tham gia thiết kế bao nhiêu bản vẽ dự án dân cư mà Công ty Alibaba đã quảng cáo, bán cho khách hàng.

Các "tay chân" đắc lực của Luyện làm "bánh vẽ” mô hình dự án ảo do Alibaba tự dựng lên rao bán

Ngoài ra, bộ phận truyền thông do Lan phụ trách quản lý đã thực hiện quảng cáo gian dối trên trang web tapdoandiaocalibaba.com, các dự án dân cư không có thật như: Alibaba Long Phước 1; Alibaba Bàu Cạn Riverside... Tổ chức các sự kiện mở bán dự án theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện; tổ chức quay phim, phát trên mạng xã hội và trang web Youtube.com (tài khoản "Đất nền địa ốc Alibaba") các chương trình đào tạo bán hàng do theo các bước kinh doanh do Luyện ban hành. Kết quả xác minh tại Công ty Cổ phần Mắt Bão về thông tin đăng tải trên trang web của Công ty Alibaba là www.tapdoandiaocalibaba.com, được biết toàn bộ hệ thống dự án chào bán đều được quảng cáo là đất nền thổ cư, dù chưa thực hiện các quy định của Nhà nước để đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập dự án.... Hợp đồng cung cấp dịch vụ tên miền và dịch vụ gia tăng do Nguyễn Thái Luyện ký kết với Công ty Cổ phần Mắt Bão, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ toàn bộ tài liệu trên theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mở niêm phong, kiểm tra và thu dữ liệu điện tử trong CPU máy tính hiệu Lenovo, số serial PB4F5H6, do Nguyễn Lê Hoàng Lan sử dụng để thực hiện công việc, xét duyệt các nội dung kịch bản, bài viết, hình ảnh... các chương trình và sự kiện mà Công ty Alibaba quảng bá sản phẩm đất nền dự án đến khách hàng do nhân viên các phòng thuộc khối truyền thông gửi và được lưu trữ trong máy tính nêu trên. Kết quả, kế hoạch quảng cáo sự kiện lễ mở bán Ali Aqua Nhơn Trạch 16/6; Kịch bản chương trình phân phối dự án Tóc Tiên Residence 2 và 3; Alibaba Phú Mỹ Center City; Alibaba Phú Mỹ Central 3. Lan xác nhận trực tiếp tham gia biên soạn, phê duyệt để thực hiện, toàn bộ đều là dự án không có thật.

Lan khai sau khi bộ phận thiết kế đo vẽ bản đồ dự án, hoàn thiện thiết kế và được Luyện phê duyệt, bộ phận truyền thông do Lan phụ trách sẽ cùng với bộ phận kinh doanh tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng cáo, mở bán... các dự án đều không được cấp phép theo quy định pháp luật mà chỉ tuân theo các bước xác lập dự án do Luyện xây dựng. Trong đó, Lan trực tiếp xác nhận tham gia các dự án Tóc Tiên Residence 2 và 3; Alibaba Phú Mỹ Center City; Alibaba Phú Mỹ Central 3; Thắng Hải NewTimes City; Ali Aqua Nhơn Trạch. Cơ quan điều tra xác định, Công ty Alibaba đã chi cho Nguyễn Lê Hoàng Lan 233.524.200 đồng để thực hiện việc quảng cáo, chào bán các dự án không có thật của doanh nghiệp.

