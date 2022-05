Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng: Xuất hiện loạt tin đồn thất thiệt, chiêu trò trục lợi khiến dư luận phẫn nộ

Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Sau đó 1 tháng, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án đối nữ bị can với tội danh tương tự. Gây bão mạng xã hội trong thời gian dài, thông tin này ngay sau đó đã nhận được quan tâm từ dư luận.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ở thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiểu được điều này, thời gian qua, mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Youtube liên tục xuất hiện những thông tin sai lệch về kết quả vụ án. Cụ thể mới đây một kênh Youtube có tên "NCBTC" gây xôn xao khi đăng tải đoạn video dài hơn 46 phút với nhiều bản nhạc chế liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng.

Đáng chú ý, đoạn clip còn được đặt với tiêu đề "Bộ Công An Tuyên Nguyễn Phương Hằng Án Chung Thân. Ông Dũng Lò Vôi Khóc Như Mưa". Điều này khiến dư luận tỏ ra vô cùng hoang mang. Tuy nhiên đây là thông tin sai sự thật, hiện cơ quan công an chưa đưa bất cứ kết luận cuối cùng về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật.

Nền tảng Youtube liên tục xuất hiện những thông tin sai lệch về kết quả vụ án khiến dư luận phẫn nộ

Trước đó, ngày 21/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CA TP.HCM đã xử phạt 1 tài khoản Tiktok đăng tải chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra Công an thành phố, xúc phạm uy tín của chính quyền thành phố. Người này khai nhận mình là "fan" bà Nguyễn Phương Hằng, mục đích đăng nhằm thể hiện sự ủng hộ thần tượng, câu “like”.

Việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bà Phương Hằng để xử lý theo quy định của pháp luật

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT