VSIP tăng 81,57 triệu USD vốn đầu tư vào Nghệ An

Dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp lần đầu ngày 30/6/2015.

Giai đoạn 1, nhà đầu Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ này đã đăng ký mức đầu tư 1.657,88 tỷ đồng, tương đương 76,4 triệu USD

Theo báo cáo từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, đến thời điểm điều chỉnh, tổng vốn Dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã thực hiện hơn 1.373,611 tỷ đồng, đạt 83% tổng vốn đầu tư đăng ký. Hiện nay, nhà đầu tư bắt đầu triển khai san lấp mặt bằng giai đoạn 2 khu công nghiệp.

Với việc được chấp thuận chủ trương điều chỉnh tăng vốn đầu tư giai đoạn 2, tổng vốn đầu tư của toàn dự án Khu CN VSIP (giai đoạn 1 và 2) là 3.512,714 tỷ đồng, tương đương 157,97 triệu USD.

Tính đến tháng 10/2020, tại khu công nghiệp của VSIP Nghệ An đã có 22 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn là 6.440,9 tỷ đồng (10 dự án FDI, 12 dự án trong nước) vốn đầu tư đăng ký, tương đương 279 triệu USD. Trong số đó, đã có 14 dự án đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai xây dựng. Ngoài ra hiện đang có một số nhà đầu tư đang nghiên cứu và triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư.

Theo đánh giá của Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, sau gần 5 năm triển khai thực hiện dự án, với sự nỗ lực của nhà đầu tư, hiện nay VSIP Nghệ An đã hoàn thành san lấp mặt bằng trên diện tích khoảng 215 ha đất Khu Công nghiệp, hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông chính và 9 tuyến đường nội bộ; hoàn thành một số công trình hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, trạm PCCC...để phục vụ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong khu Công nghiệp.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: nhadautu.vn