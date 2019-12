VPF chính thức công bố lịch thi đấu V.League mùa giải 2020-2021

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ bắt đầu với trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày 07/02/2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến, Lịch thi đấu mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia sẽ có hai phương án căn cứ vào thành tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Tuyển thủ Quốc Gia Quế Ngọc Hải thực hiện lễ bốc thăm

Phương án đầu tiên, nếu U23 Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì cúp QG khai mạc với các trận đấu loại sẽ diễn ra vào ngày 9/2 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/10. V.League 2020 dự kiến khởi tranh vào ngày 29/2 và dự kiến khép lại vào ngày 26/9. Điều này tạo điều kiện cho các ĐTQG có thời gian chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 cũng như Olympic Tokyo.

Nếu U23 Việt Nam không thể giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì lịch khai mạc các giải đấu được giữ nguyên nhưng các sẽ kết thúc sớm hơn. Cúp QG dự kiến kết thúc ngày 03/10; V.League 2020 sẽ khép lại vào ngày 26/9 và giả hạng Nhất sẽ khép lại vào ngày 23/8.

V.League 2020 quy tụ 14 CLB chuyên nghiệp và quy chế thi đấu tại giải đấu năm nay vẫn giữ nguyên so với mùa giải trước khi mỗi đội bóng được đăng ký 03 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. Nhưng có đôi chút thay đổi khi CLB TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài bởi ba đội bóng này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải châu Á.

Tại buổi lễ bốc thăm, VPF đã bốc thăm xong cặp đấu ở vòng đầu tiên V.League 2020:

Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An

Becamex Bình Dương- SHB Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai- Than Quảng Ninh

Thanh Hóa-Hải Phòng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-Viettel

Hà Nội- Dược Nam Hà Nam Định

Quảng Nam - CLB TP. Hồ Chí Minh

Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ gồm 12 đội bóng tham dự và có thứ tự bốc thăm của vòng 1 như sau:

Bình Định - Đắk Lắk

Phố Hiến - Bình Phước

S. Khánh Hòa BVN - Long An

Đồng Tháp - SXKT Cần Thơ

An Giang - XM Fico Tây Ninh

Bóng đá Huế - Bà Rịa Vũng Tàu

Dưới đây là một số hình ảnh mà Phóng viên Báo Người Đưa Tin ghi nhận được tại buổi lễ:

Tác giả: Đàm Linh-Phạm Tùng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin