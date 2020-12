Vòng chung kết U21 Quốc gia 2020: SLNA rơi vào bảng đấu tử thần

Căn cứ kết quả thi đấu tại Vòng loại, BTC đã xác định được 08 Đội bóng tham dự VCK, bao gồm: Đội chủ nhà Khánh Hòa; Bảng A: Nam Định, Viettel; Bảng B: Phố Hiến; Bảng C: Công an Nhân dân, Sông Lam Nghệ An; Bảng D: Đồng Tháp, Long An.

Kết quả bốc thăm chia bảng tại Vòng chung kết:

Bảng A: Khánh Hòa, Đồng Tháp, Nam Định và Công An Nhân dân

Bảng B: Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến, Long An và Viettel

Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 - 19/12 trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lịch thi đấu tại bảng B - VCK U21 QG như sau:

Ngày 11/12:

15h00: Sông Lam Nghệ An - Phố Hiến

17h30: Long An - Viettel

Ngày 13/12:

15h00: Viettel - Phố Hiến

​17h30: Long An - Sông Lam Nghệ An

Ngày 15/12:

15h00 (Sân phụ): Phố Hiến - Long An

​15h00 (sân 19/8): Sông Lam Nghệ An - Viettel

Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày 17/12, trận chung kết ngày 19/12.

