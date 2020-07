Vòng 11 LS V.League 2020, Than Quảng Ninh đại chiến SLNA

Xét về thành tích cũng như kinh nghiệm trận mạc hiện tại, Than Quảng Ninh rõ ràng được đánh giá cao hơn so với SLNA. Chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng thực sự là một liều thuốc tinh thần cho đội bóng đất Mỏ ở thời điểm mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối của lượt đi.

Có được tinh thần cao cộng với việc về chơi trên sân nhà, Than Quảng Ninh chắc chắn sẽ đặt mục tiêu cao nhất khi phía trước họ là một SLNA đang rệu rã. Hiện tại đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đang đứng thứ 5 với 16 điểm, nhưng cũng chỉ hơn đội xếp thứ 8 là Thanh Hoá đúng 1 trận thắng.



Từ đội bóng được đánh giá là chắc chắn nhất V.League 2020 với 5 trận giữ trắng lưới cùng thành tích bất bại, SLNA đã rơi tự do với 3 trận thua liên tiếp trước khi bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà tại vòng 9. Mới đây, đội chủ sân Vinh nhận thất bại thảm 1-3 trước đội bóng áo lính Viettel. Như vậy, trải qua 5 vòng đấu liên tiếp, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường chưa nếm mùi chiến thắng và đã rơi xuống vị trí thứ 10.

SLNA đang phải đối mặt nhiều tổn thất nhân sự như việc thiếu vắng hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Cao Xuân Thắng vì chấn thương. Bên cạnh đó, dàn ngoại binh chưa ghi nổi 1 bàn thắng đã khiến cho SLNA rơi vào thế khủng hoảng.

Với những gì đang diễn ra, thật khó để người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ tin vào một chiến thắng cho đội nhà, nhất là khi phải thi đấu xa nhà. Một trận hoà trước Than Quảng Ninh có lẽ là mục tiêu phù hợp nhất đối với SLNA thời điểm này.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, nhằm tri ân cổ động viên đất Mỏ, Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh đã quyết định miễn phí vé vào cửa ở trận đấu với SLNA vào ngày 24/7 tới đây. Sân Cẩm Phả nhiều khả năng sẽ chật kín khán giả và điều đó đã báo hiệu những khó khăn lớn hơn mà SLNA phải đối mặt cho chuyến làm khách sắp tới.

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11:

17h00 ngày 23/7 Thanh Hóa vs HAGL

18h00 ngày 23/7 Nam Định vs Bình Dương

19h15 ngày 23/7 Viettel vs Đà Nẵng

17h00 ngày 24/7 Hải Phòng vs Hà Tĩnh

17h00 ngày 24/7 Quảng Nam vs Sài Gòn

18h00 ngày 24/7 Quảng Ninh vs SLNA

19h15 ngày 24/7 TPHCM vs Hà Nội

Nguồn tin: Báo Thể thao TPHCM