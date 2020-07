Vòng 11, LS. V-League 2020: Chờ chiến thắng ở "chảo lửa" Cẩm Phả

Chiến thắng trên sân SHB Đà Nằng ở vòng 10 tạo lợi thế tâm lý lớn cho các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Sau trận thắng trên sân Xuân Hòa, Than Quảng Ninh đang có 16 điểm đứng ở vị trí thứ 5. Ở phía ngược lại, sau thất bại ngay trên sân nhà trước Viettel, SLNA đã trượt xuống vị trí thứ 10 với 12 điểm.

Rõ ràng sau chiến thắng quan trọng ngay trên sân SHB Đà Nẵng khiến tinh thần các cầu thủ Than Quảng Ninh đang lên rất cao. Hơn nữa về mặt lực lượng, hiện Than Quảng Ninh cũng được đánh giá cao hơn so với SLNA đôi phần. Với SLNA, bước vào vòng đấu này, sau loạt trận chỉ biết hòa và thua gần đây, SLNA đang gặp nhiều bất lợi. SLNA gặp vấn đề khi đội hình thi đấu đang bị sứt mẻ, hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Cao Xuân Thắng bị chấn thương; hàng công với các ngoại binh đang thi đấu kém duyên...

V-League 2020 đang bước vào những trận cuối cùng của lượt đi. Than Quảng Ninh cố gắng thi đấu từng trận, tích điểm để bám đuổi top đầu.

Sự cuồng nhiệt của CĐV trên SVĐ Cẩm Phả sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.

Đặc biệt ở vòng đấu này, Ban lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh đã quyết định mở cửa miễn vé cho CĐV Than Quảng Ninh vào sân, nhằm "tiếp lửa” cho các cầu thủ của mình. Chắc hẳn sức mạnh tinh thần, sức nóng từ khán đài sẽ là động lực để Than Quảng Ninh giành chiến thắng trên sân Cẩm Phả.

Tác giả: Hà Phong

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh