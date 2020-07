Your browser does not support the video tag.

Vô tư "làm chuyện ấy" trong bụi rậm, cặp đôi bị đánh một trận tơi bời

Đoạn video hài hước khiến nhiều người bật cười ghi cảnh một cặp đôi vô tư "làm chuyện ấy" trong bụi rậm và bị một phụ nữ lớn tuổi xông tới dạy cho bài học nhớ đời.

"Quý bà Irina" đã nện cho mỗi người một trận

Được biết, video được quay tại khu chung cư ở thành phố Stavropol phía tây nam cỉa Nga.

Theo các nhân chứng, một phụ nữ được gọi là "quý bà Irina" rất tức giận khi phát hiện thấy cặp tình nhân "vui vẻ" với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Người phụ nữ cầm tấm ván tới nơi "hành sự", quất vào người cả hai và mắng cho một trận. Cuối cùng, cặp đôi đành phải buông nhau ra.

Nhiều người lên tiếng ủng hộ hành động của người phụ nữ

Trước khi rời đi, "quý bà Irina" đánh thêm một đòn vào người đàn ông và bỏ đi trong sự đắc thắng. Về phần mình, nhiều hàng xóm xung quanh tỏ ra vui mừng khi được xả giúp cơn giận.

Đoạn video hiện đang "gây bão" trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, với nhiều ý kiến ủng hộ hành động của người phụ nữ. "Bà ấy thấy bức xúc nên đã hành động rất đúng. Cặp đôi kia đã nhận được bài học nhớ đời", một ý kiến bày tỏ.