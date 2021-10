Vờ sửa nhà để vay tiền tỷ, rồi 'nướng' vào sòng bạc online

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Khánh.

Cụ thể, vào ngày ngày 1/6, bà Nguyễn Thị Niềm (56 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác Khánh đã chiếm đoạt số tiền 965 triệu đồng của bà.

Tiến hành điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định trong khoảng thời gian từ ngày 8 – 19/3, Khánh đã đăng kí tài khoản đánh bạc trên mạng tên “khanhduynguyen90” tại trang Wed W.88 và chơi thua số tiền gần 600 triệu đồng.

Để gỡ gạc, Khánh đã nhờ bạn giới thiệu và viện lí do sửa nhà cho chị ruột để mượn số tiền 130 triệu đồng của bà Niềm, rồi nướng hết vào sòng bạc online.

Sau đó, Khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần mượn bà Niềm thêm số tiền 835 triệu đồng để nạp vào tài khoản đánh bạc online và tiêu xài cá nhân hết.

Đến hạn trả nợ nhưng Khánh “bặt vô âm tín” nên bà Niềm đã tố giác hành vi của đối tượng.

Tác giả: Kim Hà - Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo Tiền Phong