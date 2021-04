Vợ nhảy lên nắp capo, dùng gạch đập vỡ kính ô tô để chặn chồng đi với người tình

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dưới đây đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý và bình luận rôm rả trái chiều từ số đông. Theo người đăng tải, sự việc ồn ào này xảy ra vào chiều nay (31/3) trên đường Nguyễn Tất Thành (P. Khai Quang, Tp.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Cụ thể, người phụ nữ mặc áo xanh phát hiện chồng đèo tiểu tam vào nhà nghỉ nên nhảy lên nắp capo ngăn cản. Thậm chí, chị này còn dùng cả gạch đập vỡ kính trước, yêu cầu chồng dừng xe và kéo tiểu tam ra ngoài.

Cảnh người vợ nhảy lên nắp capo khi bắt quả tang chồng đưa người tình vào nhà nghỉ.

Bên cạnh đó, bạn của người vợ cũng hỗ trợ nhiệt tình bằng cách đu bám vào gương chiếu hậu. Dù tình hình khá căng, nhưng người chồng nhất quyết không dừng lại, rồi cố tình đạp ga tiến về phía trước. Hành động này của anh ta khiến tất cả những ai chứng kiến trên đường thời điểm đó không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Vợ nhảy lên nắp capo, dùng gạch đập vỡ kính trước cản chồng đi với bồ

