Vợ nhận án chung thân, chồng nối gót vào tù,…2 con nhỏ bơ vơ

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Lô Văn Xoan (SN 1980), trú tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An và Kềm Văn Tùng (SN 1979), trú tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Xoan và Tùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xoan khai nhận do túng quẫn nên mới làm liều. Theo tìm hiểu, Xoan sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Châu Thuận. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên Xoan không được đến lớp. Thất học nên 1 chữ bẻ đôi người đàn ông này cũng không biết.

Năm 23 tuổi, Xoan nhận bản án 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Không lấy đó làm bài học nhãn tiền, 3 năm sau Xoan tiếp tục ngồi 2 năm tù về tội danh trên. Ra tù không được bao lâu thì Xoan cũng lập gia đình.

Hai đứa con lần lượt ra đời khiến cho vợ chồng Xoan vô cùng hạnh phúc. Tưởng rằng những đứa trẻ sẽ là động lực cho Xoan cố gắng. Nhưng không lần này Xoan lại bập vào ma túy. Năm 2013, Xoan bị phạt hơn 8 năm tù vì liên quan đến ma túy.

Bị cáo Lô Văn Xoăn (áo xanh)

Trong thời gian Xoan đang thi hành án thì vợ của Xoan lại dính vào ma túy. Năm 2016, Lô Thị Sen, vợ Xoan thực hiện một phi vụ ma túy lớn thì bị công an bắt giữ. Người phụ nữ này nhận bản án vô thời hạn. Hai vợ chồng vào tù, hai đứa con thơ được ông bà ngoại chăm sóc.

Ra tù Xoan quyết tâm hoàn lương, xin công việc chặt keo để kiếm tiền nuôi con. Công việc đó cũng đủ Xoan nuôi hai đứa con. Ai cũng mừng cho hai đứa trẻ vì bố đã thực sự hoàn lương.

Tuy nhiên, không bao lâu sau Xoan lại bập vào ma túy. Khi nghe Xoan tiếp tục bị công an bắt vì ma túy người thân của hắn rất buồn lòng.Theo đó, vào ngày 14/8/2020, Xoan đi chặt cây keo thuê thì gặp Tùng. Tại đây, Xoan nói cho Tùng biết mình có ma túy "ai cần mua thì liên hệ".

Sau đó, Xoan mua 4 gói ma túy của một người đàn ông không quen biết với giá 9,6 triệu đồng.

Ngày 21/8, Xoan bán số ma túy trên cho Tùng với giá 12 triệu đồng. Vì chưa có tiền nên Tùng xin khất nợ. Khi Tùng cầm ma túy bán lại cho khách thì bị công an bắt giữ.

Tại tòa, hai bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Xoan khai vì ra tù không có công việc ổn định bên buôn ma túy.

Hai đứa con nhỏ bơ vơ

Trong vụ án này, Kềm Văn Tùng cũng có nhân thân xấu. Hắn từng bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội Giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, ngày xét xử, hắn không cô độc như Xoan, vợ con, người thân vẫn đến an ủi và động viên Tùng.

Lô Văn Xoan cho biết mình đã sai và rất hối hận về hành vi mình đã làm. Bị cáo cho biết, thời điểm đang thi hành án nghe tin vợ bị bắt và bị tuyên phạt án chung thân hắn thật sự sốc. “Vợ vào tù, con cái bơ vơ, tôi cố gắng cải tạo tốt để trở về chăm sóc con. Ra tù cũng đã tự hứa với bản thân mình không dính đến ma túy và phải cho con cuộc sống tốt. “Ma xui quỷ khiến” tôi lại một lần nữa bập vào ma túy”, Xoan nghẹn giọng nói.

Xoan lo lắng bố mẹ đều vào tù không biết hai đứa con sẽ ra sao. Ông bà ngoại giờ đã già yếu không thể lo mãi cho 2 cháu. “Tương lai của chúng rồi sẽ thế nào khi cả bố lẫn mẹ đều ở tù. Tôi ân hận lắm, vì tôi mà 2 đứa con khổ rồi. Tôi chỉ hy vọng hai đứa con sẽ không sa ngã như bố mẹ,..”, Xoan thở dài nặng nề.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, bị cáo Lo Văn Xoan phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên tuyên phạt 17 năm tù, bị cáo Kềm Văn Tùng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào tháng 10/2016, Công an TP.Vinh đã phá thành công chuyên án 016H, bắt đối tượng Lô Thị Sen (SN 1979) trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, vợ Xoan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 2,5 bánh Hêrôin với trọng lượng 800gam. Tại cơ quan Công an đối tượng Sen bước đầu khai nhận đã mua số Hêrôin nói trên ở Lào, trong lúc đang vận chuyển về TP.Vinh để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó, Sen bị tuyên phạt án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

