Vợ nam chính trong clip nóng của hot girl Về Nhà Đi Con chính thức lên tiếng về mối quan hệ hiện tại và sự việc xảy ra vào thời điểm diễn ra cuộc thi Hoa hậu

Ngày 27/5, có rất nhiều tin tức xoay quanh câu chuyện sau clip 8 phút đó. Rằng hot girl A.T đã có người yêu còn nam chính trong clip nóng cũng đã có vợ con.

Trước khi trang Facebook cá nhân của cả 2 được khóa thì người ta vẫn kịp chụp được vài bằng chứng. Cách đây hơn 1 tháng, nam chính vẫn đăng trạng thái chúc mừng sinh nhật con trai 7 tuổi. Điều đó càng khiến dư luận khẳng định A.T "giật chồng" người khác.

Dòng trạng thái của nam chính trong clip nóng 8 phút

Cùng ngày lại rò rỉ đoạn chat của người được cho là vợ nam chính nói chuyện với 1 ai đó. Cô vợ cho biết: "Haha, chị ơi thấy chị trên page Hoa hậu gay gắt em T. Em tự giới thiệu em là vợ của bồ em ấy. Em ấy cặp với chồng em 1 năm nay và có bầu đi phá hồi cuối năm ngoái. Phốt em ý ngày xưa như nào em không biết còn phốt giật chồng em đầy đủ lắm. Mà khinh không thèm làm gì nên bố thí cho nó luôn".

Chiều nay, ngày 28/5 báo chí đưa tin, hot girl A.T đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định kết liễu đời mình nhưng may mắn được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Hiện tại do quá suy sụp khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, A.T ở bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc.

A.T sức khỏe yếu sau cú sốc

Phía nam chính thì vẫn bặt vô âm tín còn Facebook cô vợ anh ta lại không có biểu hiện gì là đau khổ, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Điều đó khiến nhiều người thắc mắc có phải A.T là kẻ thứ 3 như đồn đoán?

Liên hệ với người phụ nữ mà cộng đồng mạng đang đồn đoán là bị cướp chồng, G.D khẳng định cô với người đàn ông đó (nam chính trong clip nóng của hot girl A.T) từng là vợ chồng nhưng hiện tại đã ly hôn, không còn ràng buộc gì cả.

Thế nhưng, nói về lời tố vào ngày 13/8/2020 thì G. chia sẻ thời điểm đó họ chưa hề ly hôn và chuyện hot girl A.T chen vào mối quan hệ của vợ chồng cô là hoàn toàn chính xác.

G. cho biết: "Vợ chồng mình đã ly hôn sau khi mối quan hệ của chồng mình và T. kéo dài được hơn 1 năm. Lý do vì chồng mình và T. không chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng đó. Cuộc sống hôn nhân gặp chuyện như vậy không người vợ nào không sốc, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, mình phải vực dậy để làm việc, chăm con nên giờ cuộc sống của 3 mẹ con đã ổn, vui vẻ. Còn sự cố lần này của bố 2 đứa, mình cũng mong sớm chấm dứt để mọi thứ trở lại cuộc sống hàng ngày, cũng để bố 2 đứa làm việc có kinh tế đỡ đần mình nuôi 2 con".

Giữ tâm thế khá vững vàng trước lùm xùm tình ái của chồng cũ, có lẽ người phụ nữ này đã trải qua đủ đau khổ, mất mát. Cô không muốn kể lể quá nhiều về chuyện hot girl A.T chen chân vào gia đình mình hay nói xấu chồng cũ. Đó là 1 hành động rất đáng nể.

Thêm vào đó, 2 ngày bỗng dưng được quan tâm vì lùm xùm clip nhạy cảm kia, nhận nhiều tin đồn thổi, thương cảm đủ loại, G. cũng bày tỏ quan điểm: "Tin đồn liên quan đến mình thì mình sẽ lên tiếng. Còn mọi tin tức không liên quan đến mình, mình xin phép giữ im lặng".

Nếu xét ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của 2 nhân vật chính không sai hay vi phạm luật hôn nhân gia đình. Thế nhưng sai ở trong tâm thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.

Cách mà cô vợ kia nói về chồng cũ cũng rất cao thượng so với sự phản bội anh ta đã gây ra. Tất cả chỉ dừng lại ở "bố 2 đứa" có nghĩa họ ly hôn nhưng vẫn cùng có trách nhiệm với con cái.

Trong bài đăng mới nhất của G.D có bình luận: "Tự dưng nhiều like và follow". Cô cũng thẳng thắn trả lời: "Không có gì là tự dưng cả". Với phụ nữ thì đây thực sự là 1 vết sẹo chứ không phải cơ hội để được nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy nghẹn ngào, đồng cảm lẫn mừng cho cô vì đã vượt qua được đổ vỡ hôn nhân, trong lúc chồng cũ khốn đốn vì clip nhạy cảm thì mẹ con cô vẫn hạnh phúc, bình yên.

Tác giả: KL

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc