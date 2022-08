Vợ không mua nổi đôi giày cho con nhưng lại trả tiền thuê khách sạn với tình nhân, chồng tức giận kiện đòi 1 tỷ

Bạn có thể chấp nhận và tha thứ khi phát hiện ra vợ/chồng mình đã vào khách sạn với "kẻ thứ ba" hay không? Mới đây, một người đàn ông Đài Loan đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài, lại còn đem tiền cho tình nhân, khiến anh phẫn nộ đến mức ngay lập tức nộp đơn kiện ra tòa, đòi bồi thường.

Truyền thông địa phương đưa tin, anh Qiu sống tại khu Kiều Đầu, thuộc thành phố Cao Hùng, Đài Loan, đã kết hôn với cô He hơn 10 năm, kể từ năm 2009 và có với nhau 2 đứa con. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng đây là một cuộc hôn nhân êm ấm và hạnh phúc nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nó đã mục ruỗng từ lâu. Anh Qiu và cô He không còn hợp nhau trong tính cách và quan niệm sống, thường xuyên tranh cãi và mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng trầm trọng.

Mặc dù vậy, anh Qiu vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, làm lụng kiếm tiền nuôi vợ con vì nghĩ đến tương lai của các con. Trong khi đó, cô He lại không như vậy. Quá chán nản với cuộc hôn nhân này, cô He đã tìm đến người đàn ông khác để ngoại tình.

Ban đầu, anh He không hề phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của vợ nhưng dần dần, anh cũng nhận thấy vợ mình có nhiều thay đổi bất thường, đôi lúc đi sớm về khuya dù công việc của cô He không hề bận rộn. Có lần vào ngày nghỉ, cô He vẫn ra ngoài cả ngày, đến đêm khuya mới về, khiến anh Qiu không khỏi nghi ngờ.

Vì muốn theo dõi hành tung của vợ, anh Qiu quyết định lần theo Google Timeline (dòng thời gian trên Google Maps), từ đó phát hiện ra rằng cô He đã nhiều lần cùng một người đàn ông nước ngoài thuê khách sạn ở thành phố Cao Hùng và thành phố Đài Nam. Anh Qiu đã rất sốc khi biết chuyện này và càng tức giận hơn khi biết trong tất cả những lần vợ ngoại tình, cô ấy luôn là người trả tiền thuê khách sạn chứ không phải tình nhân của cô.

Ngay sau đó, anh Qiu đã về nhà chất vấn cô He rằng: "Một người keo kiệt như cô, đến nỗi không mua nổi một đôi giày cho con, lại đi bỏ tiền thuê phòng với người đàn ông khác, là có mục đích gì?". Lúc này, cô He đành phải thừa nhận lỗi lầm của mình nhưng lại trả lời chồng bằng giọng điệu vô cùng khó chịu: "Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, nó không tốt cho cả anh và tôi".

Vì không thể chấp nhận được những hành vi và thái độ của vợ, anh Qiu đã quyết định nộp đơn ra tòa, kiện cô He đã vi phạm quyền vợ chồng và đòi bồi thường 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng).

Sau khi xem xét vụ việc, công tố viên đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy cô He và người đàn ông kia đã phát triển mối quan hệ vượt quá giới hạn nam nữ thông thường, gây tổn hại tới tình cảm và tiền bạc của anh Qiu, phá hủy cuộc hôn nhân của anh Qiu. Cuối cùng, tòa án Kiều Đầu phán quyết cô He phải bồi thường cho anh Qiu 150.000 nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng).

