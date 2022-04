Vợ chồng cầm thanh sắt đánh nhau giữa nhà, 2 con nhỏ gào khóc hoảng sợ "cha ơi, mẹ ơi"

Mới đây, đoạn clip 2 vợ chồng đánh nhau trước mặt con nhỏ được đăng tải trên các diễn đàn khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, người chồng vào cửa phòng gọi vợ ra ngoài: "Ra dọn dẹp mau!". Không thấy động tĩnh gì, ông này điên tiết, không nói không rằng cầm cả mâm cơm ném ra ngoài cửa sổ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Vợ chồng đánh nhau trước mặt 2 con nhỏ

Thấy vậy, cô vợ bước ra ngoài tỏ vẻ bực tức. Lúc này, người đàn ông liền cầm thanh sắt dài tiến vào bên trong vung tay vụt vợ.

Thấy cha mẹ đánh nhau, 2 đứa trẻ đứng òa khóc nức nở. Thế nhưng người vợ cũng không vừa, quay lại nhặt 1 vật dưới đất rồi ném thẳng vào đầu chồng. Ông này quay ra túm tóc, giằng co rồi nhặt lại cây sắt, vụt liên tiếp vào người vợ. Hai vợ chồng cứ thế đánh đấm, xô xát trước mặt 2 đứa con nhỏ, mặc cho chúng gào khóc ầm ĩ.

Theo dõi đoạn clip, cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động bạo lực của đôi vợ chồng này. Tiếng khóc của 2 đứa càng khiến người ta phẫn nộ.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc