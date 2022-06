Vợ bị chồng sát hại vì ăn xong không rửa bát

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, bắt giam bị can Nguyễn Minh Trí (SN 1973, ngụ xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi: "Giết người". Đồng thời, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thấy vợ là T.T.T.H. (SN 1981) ăn cơm xong nhưng để bát tại cửa ra vào không mang đi rửa nên Trí đã chửi mắng vợ. Bị chồng cằn nhằn, chị H. bước đến đá bát để “dằn mặt” chồng.

Bị can Nguyễn Minh Trí (Ảnh: L.V)

Bực tức trước thái độ của vợ, Trí cầm dao đâm chị H. 6 nhát gây thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu la, hàng xóm đã chạy đến đưa nạn nhân nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Khương Mỹ

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn