V.League 2022: Sôi động thị trường chuyển nhượng

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng sẽ trở về khoác áo đội bóng quê hương.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thông tin đến các CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 thời gian đăng ký chuyển nhượng đầu mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 25/11/2021 đến ngày 16/2/2022. Giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải sẽ bắt đầu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 17/8/2022.

Thời điểm này, nhiều trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tìm được điểm “dừng chân” của mình khi đội tuyển quốc gia bắt đầu chú trọng “đầu tư” cho việc bảo vệ “ngôi vương” AFF Cup. Trước đó, hàng loạt tuyển thủ tập trung cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rơi vào cảnh thấp thỏm khi sắp hết hợp đồng với CLB chủ quản. Nhưng giờ đây, họ đã an tâm với bến đỗ của mình trước khi bước vào AFF Cup 2020.

Sông Lam Nghệ An là CLB chạy đua tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm đưa về những cầu thủ chất lượng, tạo sức mạnh cho đội bóng trong mùa giải mới. Tin vui với họ là, hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ sau nhiều năm rời quê thi đấu đã trở về khoác áo Sông Lam Nghệ An khi đội bóng này có những thay đổi thượng tầng. Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã “chốt” xong tương lai với quyết định sẽ “hồi hương” khoác áo Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2022 sau khi đáo hạn hợp đồng với CLB Viettel vào tháng 12.

Cùng với đó, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với hậu vệ Trần Đình Hoàng từ CLB SHB Đà Nẵng theo dạng tự do. Hợp đồng với hậu vệ sinh năm 1991 sẽ có thời hạn 2 năm. Về ngoại binh, Olaha sẽ là tiền đạo chủ lực của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải 2022. Ngoài ra, đội bóng áo vàng đang thử việc 5 cầu thủ ngoại khác đến từ nhiều quốc gia. Theo đánh giá từ Ban huấn luyện CLB thì 5 ngoại binh thử việc lần này đều là cầu thủ có kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu, đáp ứng yêu cầu mà huấn luyện viên đề ra.

Cũng như Sông Lam Nghệ An, Bình Định đang là cái tên nổi bật trên thị trường chuyển nhượng. Đến nay, đội bóng đất võ đã “kích nổ” một loạt bản hợp đồng đình đám trong đó có bộ đôi tuyển thủ là Hà Đức Chinh và Thanh Thịnh sau khi chia tay SHB Đà Nẵng. Cùng với đó, cầu thủ trẻ Lý Công Hoàng Anh chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với Viettel, CLB này vừa bất ngờ công bố đã có được bộ đôi Geovane và Pedro Paulo – từng là cặp đôi tấn công hay nhất V.League 2020 trong màu áo Sài Gòn FC. Hiện tại, Viettel đã có đủ 4 ngoại binh (trong đó có một cầu thủ châu Á) gồm Geovane, Predro, Abdumuminov Jakhongir và Venancio Caique.

CLB Sài Gòn với kế hoạch “J.League hóa” đã diễn ra không như ý muốn. Đội bóng Sài thành gần như sẽ không giữ lại dàn ngoại binh ở mùa giải năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Sài Gòn bắt đầu ký hàng loạt những cầu thủ mới như Đoàn Anh Việt, Nguyễn Hoài Anh, Bùi Ngọc Long (đều đến từ Than Quảng Ninh) và Trần Gia Nam (An Giang), Nguyễn Quốc Long (Hà Nội), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định) và đang đàm phán với tiền đạo Rimario.

CLB từng gây đình đám với những bản hợp đồng bom tấn ở mùa giải trước - CLB Thành phố Hồ Chí Minh - lẽ ra đã có một mùa chuyển nhượng sôi động với hai cái tên “ấn tượng” Nguyễn Hải Huy và Quế Ngọc Hải, nhưng sau cùng, hai thương vụ này đã không thể diễn ra. Mặc dù vậy, đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác cũng đã có được chữ ký của hai tân binh đáng chú ý là Dương Văn Khoa và Hoàng Vũ Samson. Thời gian chuyển nhượng còn dài và sẽ còn nhiều bản hợp đồng bom tấn “phát nổ” khi những CLB giàu tiềm lực lên tiếng.

Dưới “triều đại” của huấn luyện viên Park Choong - kyun, CLB Hà Nội có sự thay đổi đáng kể về lực lượng trước thềm mùa giải mới. Theo đó, đội bóng Thủ đô đã nói lời chia tay với tiền vệ Tấn Tài, hậu vệ Quốc Long, tiền đạo Ngân Văn Đại cùng 4 ngoại binh. Những cầu thủ này không nằm trong kế hoạch sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Park Choong - kyun trong thời gian tới.

Theo nhiều nguồn tin, Hà Nội sẽ ký hợp đồng với một cầu thủ ngoại là Josip Ivancic. Chân sút này mang quốc tịch Croatia, từng thi đấu ở các giải vô địch quốc gia thuộc UEFA. Mới nhất, Ivancic chơi bóng cho CLB Sabah tại giải Malaysia Super League. Cầu thủ này sinh năm 1991, đã ra sân ở 7 trận đấu và ghi được 2 bàn thắng. Ngoài Josip Ivancic, CLB Hà Nội cũng đang gấp rút đàm phán để đưa về hai cầu thủ người Hàn Quốc, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và trung vệ. Lúc này, đội bóng Thủ đô đã có được sự phục vụ của hai cầu thủ trẻ là Hai Long và Văn Vĩ.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn kết