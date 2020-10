VinSmart sản xuất điện thoại cho nhà mạng Mỹ AT&T

Theo Bloomberg, các chứng chỉ liên bang của FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ) về mẫu điện thoại mang thương hiệu nhà mạng AT&T của VinSmart đã được cấp vào tháng 6 vừa rồi. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và được phép bán ra thị trường Mỹ thời gian tới.

Tem nhãn sản phẩm được đăng ký trên trang web của FCC.

Trên trang web chính thức của FCC, sản phẩm hợp tác giữa AT&T và VinSmart xuất hiện trong hạng mục EAS (Thiết bị điện tử sắp được bán). Máy có tên mã 2AVD3V340U và đi kèm đường dẫn thông tin chi tiết và kết quả các bài thử nghiệm chất lượng. Nhãn mác của máy được đăng lần đầu vào ngày 20/7 vừa qua.

Tem sản phẩm được cấp phép có hai dòng chữ AT&T SKU: S505C và Dillon Device Label ,bên cạnh tên nhà sản xuất là VinSmart Research & Manufacturing., JSC. Như vậy, model sẽ bán ra dưới thương hiệu AT&T và tên có thể là Dillon.

VinSmart không bình luận gì về thông tin Bloomberg đăng tải.

Trước đó, xuất hiện tại chương trình First Move về kinh tế hàng đầu của CNN hồi cuối tháng 7, bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Vingroup, Tổng Giám đốc VinSmart, từng hé lộ công ty sẽ có sản phẩm gia nhập thị trường Mỹ trong năm nay. Sau đó, hồi đầu tháng 10, bà Thủy cũng đề cập việc VinSmart đang sản xuất điện thoại cho một nhà mạng lớn tại Mỹ trong một cuộc họp báo tại Hà Nội. Lô hàng đầu tiên đã xuất khẩu đi Mỹ trước đó một tháng. Tuy nhiên, do thỏa thuận bảo mật, VinSmart không được tiết lộ tên đối tác và các model nào do công ty này sản xuất.

"Đây là bước tiến quan trọng giúp chúng tôi hiểu rõ thị trường Mỹ, cách làm việc cũng như nhu cầu sản phẩm của họ, để tương lai đem điện thoại thương hiệu Vsmart đến đây", bà Thủy nói. Người đứng đầu VinSmart cũng chia sẻ đối tác tại Mỹ có quy trình làm việc rất nghiêm ngặt. Dù sản phẩm đã được giám sát sản xuất 24/24 tại nhà máy VinSmart, chúng vẫn phải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng khi tới Mỹ.

Hợp đồng sản xuất được VinSmart ký gần một năm trước. Lô hàng gồm 4 dòng điện thoại khác nhau, đều hỗ trợ kết nối 4G. Số lượng đặt hàng cụ thể tùy thuộc vào từng giai đoạn, nhưng dự kiến khoảng 1,5 đến 2 triệu chiếc.

Sau một năm dừng sản xuất smartphone tầm trung, VinSmart mới đưa vào thị trường mẫu Vsmart Aris giá trên 5 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng.

AT&T là một trong 5 nhà mạng lớn nhất Mỹ và là một trong hai nhà mạng có độ phủ sóng rộng nhất cùng Verizon. Doanh thu năm 2019 của nhà mạng này là 181,19 tỷ USD.

VinSmart có nhà máy sản xuất điện thoại, thiết bị IoT và các sản phẩm thông minh tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, diện tích 14,8 hecta với công suất kỳ vọng là 125 triệu thiết bị các loại mỗi năm. Riêng phân khu lắp ráp sản xuất smartphone hiện có 26 line và 13 hệ thống máy SMT (hàn linh kiện bề mặt hoàn toàn tự động), nhiều phần việc đã được tự động hóa, nhân viên chỉ đóng vai trò giám sát sản xuất.