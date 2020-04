VinSmart lên thứ 3 thị trường smartphone Việt

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, VinSmart đã bứt phá trong ba tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh toàn thị trường chững lại. Hãng điện thoại Việt đã vượt qua hai đối thủ là Apple và Vivo, vươn lên vị trí thứ ba trong quý đầu năm 2020.

VinSmart bắt đầu tăng thị phần từ tháng 11/2019 với 6%. Tới tháng 1/2020, lên 7,7% thị phần, vượt qua Vivo (7,4%) và tiến sát vị trí thứ 3 của Apple (7,8%). Tháng 2/2020, khi thị trường điện thoại có dấu hiệu ảm đạm vì Covid-19, nhà sản xuất Việt vẫn có doanh số tốt, đạt 11,2% thị phần và sang tháng 3 lên 14,4%. Thậm chí, tuần cuối tháng 3, VinSmart lần đầu ghi nhận cột mốt 16,7% thị phần, thu hẹp khoảng cách với Oppo (22,4%) và Samsung (30,1%).

Thành công của công ty điện thoại Việt thời gian qua là nhờ hai sản phẩm chủ lực Active 3 và Joy 3 - được mệnh danh là "sát thủ phần cứng" trong phân khúc trên dưới 3 triệu đồng. Trong đó Joy 3 lập kỷ lục khi bán hết 12.000 chiếc sau 14 tiếng mở bán. Máy có mức giá khởi điểm chỉ từ 2,3 triệu đồng và giảm giá khi mới mở bán xuống mức 2 triệu đồng. Với Active 3 - model có camera thò thụt giá rẻ nhất thị trường - cũng được VinSmart giảm giá từ 4,5 triệu còn 3,5 triệu đồng - tương đương 20% giá trị sau hơn một tháng.

Nhiều năm qua, Samsung và Oppo là hai hãng thống lĩnh vị trí số một và số hai thị trường điện thoại Việt. Vị trí thứ 3 là cuộc canh tranh khốc liệt của gần 10 thương hiệu. Vị trí này cũng có nhiều xáo trộn nhất khoảng 4 năm trở lại đây - không nhà sản xuất nào giữ được vị trí quá nửa năm. Kể từ năm 2016, VinSmart là hãng đầu tiên đứng ở vị trí thứ 3 chiếm hơn 10% thị phần với khoảng cách tới vị trí thứ 4 và 5 liên tục duy trì ở mức 5 đến 7%. Trước khi đạt được vị trí thứ ba, hãng đã trải qua hơn nửa năm chật vật tìm hướng đi đúng với thị phần luôn chỉ trên dưới 2%.

Theo Giám đốc kinh doanh của một chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn, điện thoại Vsmart có giá bán rất tốt so với cấu hình - lợi thế trước đây vốn chỉ đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. So với khi mới ra mắt, phần mềm, hệ điều hành trên máy đã hoàn thiện nhiều hơn, chạy ổn định nên được nhiều người dùng quan tâm hơn trước. Ngoài ra, việc có nhiều model giá rẻ phân khúc trên dưới 2 triệu đồng - vốn bị các "ông lớn" trước đó bỏ quên - cũng là lý do khiến VinSmart tăng trưởng mạnh gần đây.

VinSmart Joy 3 bán hết 12.000 chiếc sau 14 tiếng mở bán. Ảnh: Tuấn Hưng

VinSmart ra mắt thị trường vào cuối năm 2018 với 4 mẫu điện thoại Joy 1, Joy1+, Active 1 và Active 1+. Hãng ban đầu muốn trải dài ở các phân khúc tầm trung và giá rẻ với mức giá từ 3 đến 7 triệu đồng. Sau hơn một năm, con số này đã tăng lên 12 chiếc và hiện chỉ còn tập trung phần lớn vào phân khúc giá rẻ dưới 5 triệu đồng.

Tác giả: Tuấn Hưng

Nguồn tin: Báo Vnepress